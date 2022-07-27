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انطلاق منافسات الدوري العسكري للكرة الطائرة

5:38 م2022-07-27

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عمان- الغد – انطلقت اليوم الاربعاء، منافسات الدوري العسكري للكرة الطائرة، بمشاركة 4 فرق، وبتنظيم من الاتحاد الرياضي العسكري.
ويشارك في البطولة فرق المنطقة العسكرية الوسطى، المنطقة العسكرية الشمالية، المنطقة العسكرية الشرقية وسلاح الجو.
وشهد الافتتاح فوز المنطقة العسكرية الوسطى على فريق سلاح الجو بنتيجة 3-0، وهي نفس النتيجة التي فاز بها فريق المنطقة العسكرية الشمالية على فريق المنطقة العسكرية الشرقية.
ويشرف على إدارة مباريات البطولة الحكام أحمد صياح ومحمد المناصير وحمزة الحنيطي ومراقب المباريات أحمد الرواشدة وموسى دحام ومعاذ دراوشىة.

5:38 م2022-07-27
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