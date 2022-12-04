انطلاق منافسات بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لألعاب القوى

عمان – الغد – انطلقت الأحد، منافسات بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لألعاب القوى، على مضمار وميدان جامعة العلوم و التكنولوجيا الأردنية ومضمار استاد عمان الدولي.

وتأتي هذه البطولة، بتنظيم من الاتحاد الرياضي العسكري، الحريص على تنظيم حوالي 14 بطولة سنويا وفي مختلف الألعاب.

وجاءت نتائج اليوم الأول للبطولة على النحو التالي:

– مسابقة 10000 م : الأول : أيمن السردي (المنطقة العسكرية الشرقية)، الثاني: إبراهيم محمد (المنطقة العسكرية الشرقية)، الثالث: عبدالله راتب (سلاح الجو) .

– فعالية 800 م : الأول: حسن محمد (سلاح الجو) ، الثاني: عبدالعزيز نويران (المنطقة العسكرية الوسطى) ، الثالث: خالد إبراهيم (المنطقة العسكرية الوسطى)

– فعالية حذف القرص : الأول: مصعب المومني 52.21 م (المنطقة العسكرية الوسطى)، الثاني: سالم غازي 33.15 م (سلاح المدفعية)، الثالث: محمود علي 29.51 م (المنطقة العسكرية الوسطى).

– فعالية الطويل : الأول: يحي احمد 6.35 م (سلاح الجو) ، الثاني : سامي لافي 5.88 م (المنطقة العسكرية الوسطى)، الثالث: العباس المومني 5.68 م (المنطقة العسكرية الوسطى).

– الوثب الثلاثي : الأول : يحي احمد 13.23 م (سلاح الجو)، الثاني: حسام يحي 13.04م (سلاح الجو) ، الثالث: العباس المومني 12.35م (المنطقة العسكرية الوسطى).

– مسابقة الرمح : الأول: أحمد علي 49.50م (سلاح الجو) ، الثاني: جبريل أحمد 44.75 م (سلاح الجو) ، الثالث: عدي محمد 42.85م (سلاح الجو).

– مسابقة دفع الكرة الحديدية : الأول: مصعب المومني 15.90 م (المنطقة العسكرية الوسطى)، ، الثاني: سالم احمد 11.72م (المنطقة العسكرية الوسطى)، الثالث: سالم غازي محمد 11.15م (سلاح المدفعية).