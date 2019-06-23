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انطلاق منافسات بطولة المملكة للملاكمة للناشئين للثلاثاء

منذ 41 دقيقة

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عمان – الغد – تنطلق يوم الثلاثاء منافسات بطولة المملكة للملاكمة لفئة الناشئين من مواليد(2003 -2004 ) بمشاركة 100 لاعبا من مختلف محافظات المملكة .

وكانت الأيام الماصية قد شهدت منافسات الادوار التمهيدية لفئة الواعدين (مواليد 2005 -2006 ) بمشاركة 80 ملاكم ضمن 12 وزن تنافسوا جميعا للوصول للمشهد النهائي والذي سيقام يوم غد الاثنين في تمام الساعة الخامسة .

وتأتي اقامة البطولة استعدادا  للمشاركة في بطولة آسيا والتي ستقام في شهر آب  أغسطس)ا المقبل  وبطولة أسيا للناشئين والتي ستقام في  تشرين الأول (أكتوبر)   الشهر القادم في الامارات .

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