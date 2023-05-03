انطلاق منافسات “تصنيفية” الشطرنج وتأجيل بطولة المملكة

مصطفى بالو

عمان- تنطلق اليوم منافسات البطولة التصنيفية الثانية للشطرنج، وذلك بإقامة الجولة الأولى عند الساعة السادسة مساء، في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد اللعبة، والتي تأتي ضمن خطة الاتحاد للموسم 2023، والتي تهدف إلى منح اللاعبين واللاعبات فرصة تحسين تصنيفهم على قائمة ترتيب الاتحاد الدولي للشطرنج.

وتنص تعليمات البطولة التي تشهد مشاركة واسعة، على إقامتها وفق النظام السويسري من 9 جولات، والتي تحق المشاركة فيها لجميع اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية، ويمنع من إكمال البطولة أي لاعب أو لاعبة، تغيب عن جولتين متتاليتين، وسبق انطلاق الجولة الأولى الاجتماع الفني للبطولة، والذي يتم فيه إجراء قرعة البطولة-المزاوجة-، وتشكيل لجنة الاستنئاف من المشاركين أو المشاركات في المنافسات.

وتنطلق الجولة الأولى عند الساعة 6 من مساء اليوم، ويشهد يوم غد إقامة الجولتين الثانية عند الساعة 2.30، والثالثة عند الساعة 6:30 مساء، فيما تقام الجولة الرابعة عند الساعة 2.30، والخامسة الساعة 6.30 من مساء بعد غد، وتستأنف البطولة بإقامة الجولة السادسة عند الساعة 6 من مساء يوم الخميس المقبل، فيما تقام الجولتان السابعة عند الساعة 2.30، والثامنة عند الساعة 6.30 من مساء الجمعة المقبل فيما تختتم البطولة بإقامة الجولة التاسعة عند الساعة 6 مساء، والتي يعقبها حفل تكريم الفائزين بالمراكز الأولى من البطولة.

تأجيل بطولة المملكة

على صعيد متصل، قرر اتحاد الشطرنج الملكي برئاسة م.نواف إرشيدات، تأجيل موعد انطلاق المرحلة التمهيدية من بطولة المملكة للرجال والسيدات، بسبب ارتباط بعض اللاعبين واللاعبات بالامتحانات المدرسية خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، بعد أن كان من المقرر إقامتها خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، حيث سيتم تحيد الموعد الجديد للبطولة خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن بطولة المملكة الفردية للرجال التي يحمل لقبها أحمد الخطيب، تقام من 3 مراحل، حيث المرحلة التمهيدية والمتوسطة والنهائية، ولكل منها تعليماتها إلى جانب اعتماد تصنيف اللاعبين واللاعبات في كل مرحلة، فيما تقام بطولة السيدات التي تحمل لقبها رزان الشعيبي من مرحلة واحدة، وتنص تعليمات بطولات الشطرنج على إمكانية مشاركة السيدات في بطولة الرجال.