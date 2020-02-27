انطلاق منافسات دورة الأمير فيصل الأولمبية الثانية عشرة للناشئين

عمان – الغد – تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات الطالبات ضمن دورة الأمير فيصل الأولمبية الثانية عشرة للناشئين، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

وفي منافسات خماسي كرة القدم طالبات، التي تجري فعالياتها على ملعب كلية الحسين، تلتقي فرق كل من تربية الجامعة والزرقاء الأولى، وإربد والعقبة، والجامعة وإربد.

وفي مباريات كرة اليد طالبات، التي تجري منافساتها في صالة تلاع العلي، تلتقي فرق كل من تربية قصبة عمان والأغوار الجنوبية، وبني كنانة وسحاب، وعمان وسحاب.

وضمن منافسات الكرة الطائرة الشاطئية طالبات، التي تقام مبارياتها على ملاعب الأميرة أية ، يلتقي فريق تربية الأغوار الجنوبية وإربد ، والزرقاء الأولى وماركا ، والأغوار الجنوبية وماركا .

وفي مسابقة كرة سلة 3*3 طالبات ، التي تقام مبارياتها في صالة سكينة ، تتقابل فرق كل من : البتراء والقويسمة ، والجامعة وإربد ، والبتراء وإربد .

كما تبدأ يوم الجمعة منافسات كرة طاولة فرق طالبات ، وزوجي طالبات ، والتي ستقام في صالة اليرموك ، والتصفيات النهائية لمسابقة ألعاب قوى طالبات ، التي ستقام على مضمار مدرسة البكالوريا .

وكانت هذه الدورة قد افتتحت رسمياً في مدينة العقبة ، خلال الأسبوع الأول من شهر شباط الجاري ، وتقررتأجيل فعالياتها بسبب الظروف الجوية السائدة أنذاك حفاظاً على سلامة الطلبة ومعلميهم .

ويشارك في الأدوار النهائية للدورة ، حوالي (900) مشارك في ألعاب خماسي كرة قدم ، كرة اليد ، الكرة الطائرة الشاطئية ، كرة السلة 3×3 ، كرة الطاولة ، وألعاب القوى