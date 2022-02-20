انطلاق منتدى “الابتكار والريادة الأردنية في دبي” اليوم

إبراهيم المبيضين

عمان- تنطلق اليوم في دبي أولى فعاليات منتدى “الابتكار والتكنولوجيا والريادة الأردنية في دبي” التي ستنعقد لمدة 5 أيام خلال الفترة من 21 وحتى 25 شباط (فبراير) الحالي في إكسبو 2020 في دبي، مع توقعات بمشاركة 150 شركة تقنية منها حوالي 20 شركة ناشئة. وستنعقد فعاليات المنتدى بتنظيم جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، بالشراكة مع وزارتي الاستثمار والاقتصاد الرقمي والريادة، ومجلس الأعمال الأردني في دبي، داخل الجناح الأردني في إكسبو 2020.

وقال المدير التنفيذي لجمعية “إنتاج” نضال البيطار، إن هذه الفعالية تهدف إلى ترويج الأردن كمركز تكنولوجي رقمي وابتكاري في المنطقة ولإتاحة المجال للشركات الأردنية من الالتقاء والتواصل مع كبرى الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية ومحاولة خلق الفرص للنمو والتوسع، لافتا إلى أن هذا الحدث ستجري رعايته من قبل الشركات والمؤسسات الآتية: “JoPACC”، و”MakanE”، و”Webhelp”، و”Eastnets”، و”Aspire”.

وبين أن هذه الفعالية تنقسم إلى جزأين رئيسيين؛ الأول هو المنتدى النقاشي الذي سينعقد على مدار اليوم، ويشتمل على جلسات عدة تناقش التحول الرقمي والعديد من التوجهات التقنية الحديثة وريادة الأعمال في الأردن، مشيرا إلى أن الأيام الأربعة التي ستلي المنتدى ستشهد إقامة معرض خاص بشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الأردنية في الجناح الأردني في “Expo 2020 Dubai” يلتقي فيها العديد من الزبائن والمستثمرين والشركاء المحتملين مع العديد من الشركات الأردنية.