انطلاق مهرجان الأردن لأفلام الأطفال بعرض “جاكي وأوبيين”

عمان- انطلقت، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة الأولى من “مهرجان الأردن لأفلام الأطفال” الذي تنظمه الهيئة الملكية للأفلام على مسرح الرينبو، ويستمر لأربعة أيام بمشاركة 18 فيلما موجهة للأطفال فوق سن ست سنوات ما بين الروائي الطويل والقصير.

وقال مدير عام الهيئة الملكية للأفلام، مهند البكري، في حفل الافتتاح الذي تميز بحضور حشد من الأطفال المهتمين بالسينما، “إن الهيئة تدرك أهمية تأثير السينما على الأطفال بسن مبكرة”، مضيفا: “جاء استحداث المهرجان استكمالا لبرنامج الأفلام الذي تقيمه في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومشروع قافلة أفلام الأطفال الذي يجول الأردن ويعرض أفلاما وبرامج تدريبية للأطفال”.

وبدأت فعاليات المهرجات بعرض الفيلم الهولندي الروائي الطويل “جاكي وأوبيين”، وهو أحد الأفلام الأربعة الطويلة إلى جانب أفلام: “جيم بوتن” من ألمانيا، “قلب الفراشة” من ليتوانيا، و”مرافقو الذئاب” من إيرلندا.

ويقدم المهرجان الأول من نوعه جوائز نقدية للفيلمين الفائزين بـ”جائزة أفضل فيلم روائي طويل” و”جائزة أفضل فيلم روائي قصير”، التي ستختارها لجنتا تحكيم، الأولى: مكونة من مهنيين في مجال السينما والمرئي والمسموع، هم: المنتج خالد حداد ومديرة منصة رؤيا للأطفال لارا الصفدي، ومدير القسم المسرحي في وزارة التربية والتعليم باسم عوض، والثانية: مكونة من مجموعة أطفال اختارتهم الهيئة وستمنحهم فرصة اختيار الفيلم الفائز بحسب فهمهم لسياق الأحداث.

وسبق عرض فيلم الافتتاح، توزيع شهادات تكريمية على أطفال مشاركين بدورة “فن الرسم” التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الفنان عمر العبداللات.

وتعرض اليوم ستة أفلام قصيرة ضمن فعاليات المهرجان، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا في “مسرح الرينبو”، يليها عرض “أهلا سمسم”، علما بأن الدخول للفعاليات مجاني.-(بترا)