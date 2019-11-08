انطلاق مهرجان الشيخ زايد الثاني عشر للهجن في وادي رم – صور

عمان-الغد– برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتنظيم من قبل اتحاد الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة، انطلقت صباح الجمعة، بمنطقة الديسة بوادي رم فعاليات مهرجان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الثاني عشر لسباق الهجن بمشاركة نحو (500) هجينا .

وشهد السباق منافسة قوية بمختلف الأشواط التي تراوحت بين مسافة ٣ كلم و 4 كلم لكل شوط بحضور لافت من الفعاليات الرياضية والسياحية والشعبية.

واقيمت اليوم 10 اشواط لمختلف فئات الهجن حسب الجنس والسن، وسيشهد صباح يوم السبت شوطين ثم تختتم الفعاليات بتوزيع الجوائز على الفائزين بالسباقات، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الاردنيين والحكام الإداريين في محافظة العقبة وعدد من المعنيين برياضة الهجن بدولة الإمارات والأردن.

وقد اظهرت فعاليات مهرجان الشيخ زايد بن سلطان لسباق الهجن الثاني عشر في يومها الاول تنافساً كبيراً بين الهجن يعكس حالة التطور الكبيرة في هذه الرياضة الأصيلة .

واشار رئيس لجنة التحكيم في مضمار الشيخ زايد للهجن في الديسة علي عيد الزوايدة أبو عاهد، انه تم بحمدالله اليوم انطلاقات الهجن المشاركة في مضمار الشيخ زايد، حيث تم إطلاق 10 أشواط يوم الجمعة بتاريخ 8‏/11‏/2019 وكانت الفئات العمرية: الزمول الحيل الثنايا الجذاع القايا ‏والحقائق ، وأضاف انه سبق ذلك قيام لجنة رياضة الهجن الأردنية بالتحضير لسباق تمهيدي مسبق وتشكيل لجان فنية وإدارية للإشراف على هذا السباق ، وكان مستوى الهجن هذا العام أفضل من السنوات الماضية من حيث التوقيت الزمني و إعداد الهجن المشاركة، وذلك بفضل الدعم المتواصل من دولة الإمارات العربية المتحدة و اتحاد سباقات الهجن ، والذي ساهم في انتشار هذه الرياضة وازدهارها على مستوى مناطق البادية الأردنية .

وقد عبر عدد كبير من المشاركين بالسباق وأبناء المنطقة عن جزيل شكرهم لدولة الامارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً لاقامة فعاليات مهرجان الشيخ زايد لسباق الهجن ودعمه سنوياً، مؤكدين بأن المهرجان أصبح سمه مميزة للمنطقة لما فيه من اجواء تنافسية واحتفالية وسياحية.

وتالياً النتائج النهائية للمراكز الاولى لجميع الأشواط العشرة لفعاليات اليوم الاول لسباق الشيخ زايد للهجن الثاني عشر بوادي رم:

(الشوط الأول)

نوع الشوط:الزمول

اسم المطية:الدرع

اسم مالك المطية:محمود محمد البدول

مسافه/زمن بالدقيقة :٤كم/٦:٣٠

(الشوط الثاني)

نوع الشوط:الحيل

اسم المطية:العاصفه

اسم مالك المطية:مضعان علي الزوايده

مسافه/زمن بالدقيقة:٤كم/٦:٣٢

(الشوط الثالث):

نوع الشوط:بكار ثنايا

اسم المطية:خضراء

اسم مالك المطية:علي مطلق الزلابية

مسافه/زمن بالدقيقه:٤كم/٦:٢١:٣٠

(الشوط الرابع)

نوع الشوط:بكار حقايق الاول

اسم المطية:مقبوله

اسم مالك المطية:علي مفلح الزوايده

مسافه/زمن بالدقيقه:٣كم/٤:٥٢

(الشوط الخامس)

نوع الشوط:بكار حقايق الثاني

اسم المطية:مبعده

اسم مالك المطية:خليل ابراهيم ابو معيتق

مسافه/زمن بالدقيقه:٣كم/٤:٥٠

(الشوط السادس)

نوع الشوط:قعدان ثنايا

اسم المطية:مشاغب

اسم مالك المطية:زايد محمد الزوايده

مسافه/زمن بالدقيقه:٤كم/٦:٢١

(الشوط السابع)

نوع الشوط:قعدان جذاع

اسم المطية:القربان

اسم مالك المطية:مطلق محمد الزلابيه

مسافه/زمن بالدقيقه:٤كم/٦:١٦

)الشوط الثامن)

نوع الشوط:قعدان حقايق الاول

اسم المطية:الغازي

اسم مالك المطية:فادي عبدالله الزوايده

مسافه/زمن بالدقيقه:٣كم/٤:٣٩

(الشوط التاسع)

نوع الشوط:قعدان حقايق الثاني

اسم المطية:مياس

اسم مالك المطية:عطالله سلامه ابن صويلح

مسافه/زمن بالدقيقه:٣كم/٤:٤١

(الشوط العاشر)

نوع الشوط:قعدان لقايا

اسم المطية:سحلان

اسم مالك المطية:خليل ابراهيم ابو معيتق

مسافه/زمن بالدقيق:٤كم/٦:٢١