انطلاق مهرجان “حكايا” بمختلف المحافظات غدا

عمان- الغد– تنطلق غدا فعاليات مهرجان “حكايا” في دورته الثانية عشرة برعاية أمانة عمان الكبرى، وبتنظيم من مسرح البلد والملتقى التربوي العربي، وبالتعاون مع فرقة الورشة والمركز العربي للتدريب المسرحي وتجمع تماسي و”سيدا”.

تستعيد الحكاية ألقها من خلال سلسلة من عروض الحكي والفنون الأدائية والأفلام والمجاورات واللقاءات وإطلاق كتب وتجوال في عمّان وإربد والكرك.

ينطلق المهرجان بتجوالين في أحياء عمان مع الفنانة رنا الصفدي، ومع مشروع “بعيون أهل البلد” كي ينتهي المطاف في الساحة الهاشمية في افتتاح شعبي للمهرجان تمام الساعة السادسة والنصف مع ثلاثة حكّائين هم: سالي شلبي (الأردن)، نمر سلمون (سورية) وحمزة العقرباوي (فلسطين) ليحكوا لنا حكايات تراثية ومعاصرة نختتمها مع بيت الناي الذين سيقدم لنا وصلة من الموسيقا الشعبية الأردنية احتفاء بالعلاقة الوثيقة بين الحكي والموسيقا.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً موعدنا للمرة الثانية في مهرجان حكايا مع عرض دبكة بعنوان “طلت” لبراعم فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية في مركز الحسين الثقافي، هذا العرض المبني على موسيقا فلكلورية من توزيع واعداد الموسيقي الأردني طارق الناصر.

يتنقّل المهرجان هذا العام في ثلاث محافظات رئيسية، عمّان واربد والكرك، خلال الفترة ما بين 7- 13 من الشهر الحالي، ويستضيف حكّائين/ات وفنانين/ات وباحثين/ات وكتّاب من الأردن والوطن العربي، من بينهم أبانوب وهبة وحسن الجريتلي ونادية كامل من مصر، نمر سلمون وإياس حسن وصندوق الحكايا من سورية، عبدالمهدي الطرايرة وحمزة العقرباوي وطاهر باكير وهيام أبو عرقوب من فلسطين، بالإضافة إلى الحكواتيين الأردنيين سالي شلبي وفيصل العزة وضحى الخصاونة وصهيب أبوسليم ويزن مصاروة.

وبالتعاون مع مسرح الحارة في بيت جالا – فلسطين، يستضيف المهرجان عرض منبر مسرحي يأخذ شكل القصص والحكايات بعنوان “تعيش”، يستند إلى أحداث وقصص واقعية حدثت وما تزال تحدث في المجتمع الفلسطيني ليعطي صوتاً لمن لا صوت لهنّ ويسلّط الضوء على قضية قتل النّساء على خلفية ما يسمّى بالشرف. وفي اللقاءات يرافقنا المعلّم منير فاشة في حوار حول المجاورة كوسيط تعلّمي انطلاقاً من تجربته في مركز الأميرة بسمة بحيّ النزهة.

تخصص هذه الدورة الثانية عشرة من المهرجان لتسليط الضوء على حكايات تراثية من سورية كما رواها لاجئون ونازحون سوريون في لبنان وسورية وجمعها باحثو مؤسسة الجنى في لبنان وأصدرها الملتقى التربوي العربي في كتاب سيتم إطلاقه للمرة الأولى خلال المهرجان. سيحكي الحكواتيون هذه الحكايات الخيالية المستوحاة من الواقع، حكايات تربي الأمل في الأجيال، وتساعدنا على تخيل المستقبل الذي نريد. سنستمع لهذه الحكايات كما يرويها الحكواتيون والحكواتيات بطريقتهم/ن الخاصة في عمان وإربد والكرك كي تتشرب منها الأجيال الحكمة والخيال.

كما يستضيف المهرجان الكاتبة نادية كامل من مصر لإطلاق كتابها التوثيقي الهام “المولودة” الذي صدر العام 2018.

وللأفلام نصيب في “حكايا” حيث سيقدم أربعة أفلام من لبنان، الأردن، فلسطين، ونيوزيلندا. كما سيعيد المهرجان سيرة الظاهر بيبرس إلى مستقرها في الكرك حيث كانت حكايته، ومات تزال، باقية في أذهان الناس لكن بالاسم فقط، والآن سيعود من خلال القصص والمغامرات التي تناقلها-وألّف بعضها- الحكواتيون عبر مئات السنين في المشرق العربي.

يُذكر أن “حكايا” هي حركة تربط ما بين مؤسسات وأفراد ومجموعات مختلفة تؤمن بمركزية “القصة” في النمو الصحي للأفراد والمجتمعات. يحتفي مهرجان “حكايا” منذ أعوام عدة بـ”فن الحكي” في المسرح، الفنون، وتشجيع القراءة والكتابة، وتشكيل الهوية والحوار بين الثقافات.