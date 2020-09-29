ثقافة

انطلاق مهرجان صيف الزرقاء المسرحي مطلع الشهر المقبل

منذ 5 ساعات

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الزرقاء – تنطلق في الثالث من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي الـ18 للعام الحالي، بعنوان “وتستمر الحياة رغم كورونا”.
ومن المقرر اقامة المهرجان بعروض محلية وورش مسرحية لبناء قدرات الفنانين الشباب وبمشاركة مجموعة من الفنانين العرب، إلكترونيا، خلال الفترة الممتدة ما بين 3 – 8 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
وقال عضو اللجنة العليا ومدير المهرجان الفنان خالد المسلماني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس، إن إدارة المهرجان حرصت على إقامته هذا العام على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، مع الالتزام بأمر الدفاع رقم 11 والالتزام بالحد المسموح به من الحضور، بالرغم من جائحة كورونا بهدف ديمومة المهرجان، مؤكداً ان المهرجان سيقام ضمن معايير السلامة العامة، وسيتم بثه عبر المواقع الإلكترونية المحلية والعربية والأجنبية.
من جهتها، أوضحت رئيسة اللجنة العليا للمهرجان الفنانة عبير عيسى، أنه بسبب الجائحة وإغلاق المطارات وصعوبة وصول الوفود العربية للمشاركة في المهرجان والذي تقيمه فرقة الزرقاء للفنون المسرحية سنوياً بالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين وأمانة عمان الكبرى، فانه تقرر إقامته بعروض محلية وورش مسرحية لبناء قدرات الفنانين الشباب وبمشاركة مجموعة من الفنانين العرب إلكترونياً.
وأكدت عيسى أن اختيار العنوان هذا العام “وتستمر الحياة رغم كورونا” جاء لمحاكاة الظروف التي نمر بها والعالم أجمع بسبب كورونا، حيث يعتبر المسرح والفن عموماً تعبيراً عن رغبة الإنسان في الحياة وتجميلها.-(بترا)

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