انطلاق مهرجان عمان للرقص المعاصر بدورته الـ12

معتصم الرقاد

عمان- يعقد المركز الوطني للثقافة والفنون في مؤسسة الملك الحسين مهرجان عمان للرقص المعاصر في دورته الثانية عشرة هذا العام في الفترة 14-18 تموز (يوليو) الحالي بنسخته الافتراضية، بحيث تقام فعالياته على منصة “زووم” ومن خلال البث الحي والمباشر بسبب جائحة “كوفيد 19”.

ويرجع ذلك إلى رغبة إدارة المهرجان بعدم انقطاع الهرجان لمدة عامين، علما أن الفرق الدولية التي كان من المزمع مشاركتها العام الحالي ما تزال غير قادرة على السفر بحرية، إضافة الى أن المسارح ما تزال تستقبل جمهورا محدودا، ما يؤثر في الوصول لأكبر شريحة من الجمهور.

ويستضيف المهرجان لهذا العام فرقة تولا ليميوس من ألمانيا بدعم من المعهد الثقافي الألماني، حيث ستقدم عرضها بعنوان “ايسون” في بث حي ومباشر من مدينة برلين في مسرح المركز الوطني للثقافة والفنون يوم السبت الموافق 17 الحالي عند الساعة الثامنة مساء، ويمكن للراغبين بحضور العرض الاتصال مع المركز لحجز مقاعدهم.

وفي تجربة أولى من نوعها، ستقدم الفرقة الألمانية ورشة عمل في الرقص المعاصر للراقصات والراقصين الأردنيين عبر منصة “زووم” يوم الأربعاء 14 الحالي لإتاحة الفرصة لهم بالتواصل المباشر مع الفرقة والاستفادة من خبراتهم.

ويتخلل المهرجان عروض سابقة لفرقة مسك الأردنية بعنوان “كلمات والنسيان الانتقائي”، وذلك عبر منصة “زووم” في 15 و16 الحالي عند الساعة الثامنة مساء، وسيتم مشاركة الرابط عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز.

وتختتم فعاليات المهرجان يوم الأحد 18 الحالي عند الساعة الثامنة مساء ببث حي ومباشر لعرض “نفس” من تقديم فرقة مسك التي أسسها المركز الوطني للثقافة والفنون العام 1996 تحت الإدارة الفنية لرانيا قمحاوي، وتتألف الفرقة من 12 عضوًا تم تدريبهم بشكل احترافي على الباليه الكلاسيكي وتقنيات الرقص المعاصر، إضافة إلى الرقص الشعبي الأردني، وقد شاركت فرقة “مسك” على نطاق واسع محليًا ودوليًا في عروض تجمع بين الثقافة والتراث الأردني في سياق حديث ومحترف يجسد روح التاريخ والحداثة.

والمهرجان الذي يأتي عقده ضمن ملتقيات شبكة مساحات التي تأسست في العام 2006 وتشمل كلا من لبنان وفلسطين والأردن، يهدف الى التعريف بتقنيات الرقص المعاصر وتعزيز التواصل الثقافي والفني والاجتماعي مع دول العالم.

وقد استضاف مهرجان عمان للرقص المعاصر العديد من فرق الرقص الدولية والإقليمية في عروض متميزة وفريدة تعكس مواضيع اجتماعية تحاكي عالمنا اليوم، كما يهتم المهرجان ببناء شبكة تواصل مع فرق الرقص بهدف التعاون في المشاريع المستقبلية والسماح للفنانين الشباب والشابات بتوسيع خبراتهم في تقنيات الرقص المعاصر.