دبي- اختتم فندق لو ميريديان دبي الميناء السياحي نهاية الاسبوع الماضي الفائت الموافق موسم الصيف مع حفلة أو سولي الساهرة على تراس لاتتيود وسط أجواء هادئة مفعمة بالألق.

واستمتع الضيوف بالأجواء الرائعة على التراس الأنيق الذي كان أشبه بواحة متوسطية حيث تناولوا المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة على أنغام المعزوفات الحية.

تستحضر سهرات أو سولي ألق حقبة الستينيات لتعيد للأذهان أيام الصيف الأوروبية ضمن مجموعة من فنادق لو ميريديان حول العالم.

واحتفل الفندق بانطلاق موسم تجارب الهواء الطلق وسط أروع الأجواء التي تعكس جذور الفرنسية للعلامة مع أشهى المأكولات والعروض الموسيقية مستحضرًا ألق السهرات الصيفية الأوروبية الناضحة بالحياة.

وبالتزامن مع انطلاق موسم تجارب الهواء الطلق في لو ميريديان دبي، سيكون الضيوف على موعد مع أروع العروض والأجواء المتوسطية، حيث سينقلهم المنتجع هذا الموسم إلى أجواء النوادي الشاطئية أيام الستينيات.