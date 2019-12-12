انطلاق موقع “تنوير الأردن” الإخباري

عمان – الغد – تطلق الشركة الأردنية “سام” للإعلام، الجمعة، أول مشاريعها الإعلامية المتمثل بالموقع الإلكتروني الإخباري “تنوير الأردن” وعلى الرابط الالكتروني: tanweerjo.com

ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة سام للإعلام، الأستاذ بسام حدادين، فيما يشغل الكاتب والمحامي جمال القيسي منصب المدير العام لموقع تنوير الأردن.

ويمكن لمتابعي موقع تنوير الأردن الوصول إليه على شبكة الإنترنت من خلال الرابط المشار إليه: tanweerjo.com وكذلك من خلال صفحات الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام : Tanweerjo

يشار إلى أن “تنوير الأردن” هو موقع إخباري سياسي اقتصادي ثقافي اجتماعي شامل يولي الشأن الأردني الأولوية القصوى بالرصد والمتابعة والتحليل والتقارير الخاصة على كافة الأصعدة، مع إيلاء القضايا العربية والأحداث الدولية الاهتمام والمتابعة في المجالات كافة، وبالقدر الذي يفرض فيه الحدث حضوره.

وذكر قسم (من نحن) في موقع “تنوير الأردن” أن الموقع يخضع لسياسة تحريرية صارمة من حيث الالتزام بالمعايير الإعلامية الراسخة، وتحري دقة المعلومة، ساعيا إلى ترسيخ القيم العليا التي تقوم عليها فلسفة الإعلام كأداة تنوير، ورافعة توعوية مؤثرة في المجتمع، ويطمح موقع تنوير الأردن إلى لإسهام في ترسيخ قيم الديمقراطية وتعميق مفاهيم التعددية بأشكالها كافة، وتحقيق ثقافة الحوار، وتقديم الاختلاف على الخلاف.

يتألف فريق العمل في موقع تنوير الأردن من نخبة متميزة من الصحافيات والصحافيين الأردنيين الشباب المتخصصين في مجال الإعلام الإلكتروني الذين يمتلكون الخبرة الكافية، والاحتراف العالي في عالم الميديا الجديد، إضافة إلى أنهم يتشاركون مع إدارة الموقع في الفكرة والرؤى والأهداف؛ المتمثلة في تقديم المحتوى الجديد اللافت والخاص للقارئ الأردني والعربي، وفق فكرة احترام قيمة الإعلام، وتقديس العقل لدى القارئ بما يتواءم مع ذكائه واهتماماته وواقعه.