انطلاق ندوة المعيار الدولي للتقرير المالي والتأمين ضد حوادث الأمن السيبراني

هبة العيساوي

عمان – قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي إن الوزارة ومن خلال إدارة التأمين، تقوم بمراجعة آخر الإصدارات والتحديثات على المعايير الدولية، لإعداد التقارير المالية، وتوجيه شركات التأمين للالتزام بتطبيق تلك المعايير، وذلك لمواكبة آخر التطورات والمستجدات والتعديلات على المعايير المحاسبية الدولية.

وأضاف الشمالي في كلمته التي ألقاها يوم أمس مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، أن تطبيق تلك المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يعزز مستوى الشفافية لدى الشركات وزيادة مصداقيتها، كما يساهم في تطور قطاع التأمين في المملكة، والذي ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل، وذلك من خلال جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج وتحسين صورة المملكة وتعزيز مكانتها، من خلال التزامها بأحدث التطبيقات والممارسات الدولية الفضلى.

وأشار إلى أن عملية إعداد التقارير المالية وفقا للمعايير الدولية، تعتبر من الوظائف الحاسمة في تحقيق الأداء الفعال للمنشآت بكافة أنواعها، كما أن عملية تقديمها على نحو سليم، له أهمية في تحقيق التنفيذ الفعال للبرامج المستقبلية، وفي تحقيق القدرة على المسائلة في الموارد المتوفرة في أي نشاط اقتصادي.

وأضاف الشمالي أن عقد هذه الندوة المهمة يأتي لتناقش محاور غاية في الأهمية، لقطاع التأمين والشركات العاملة فيه، خصوصا فيما يتعلق بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (17) (عقود التأمين)، والذي سيؤدي إلى إحداث تغييرات (مالية وتشغيلية) جذرية على حسابات، وبيانات وأنظمة المعلومات، وعلى طريقة عرض البيانات المالية لشركات التأمين، مما يستوجب التحضير للمرحلة القادمة التي تُلزم الشركات، بتطبيق هذه المعايير ومساعدتها في الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال، لضمان التطبيق الصحيح والأمثل لهذه المعايير، والذي سيصبح نافذا للتطبيق اعتبارا من شهر كانون الثاني من العام 2022.

وأشار أنه سيتم التطرق إلى المعيار المحاسبي الدولي رقم (16) (عقود الإيجار)، والذي أصبح نافذ التطبيق، اعتبارا من بداية 2019، وفي هذا المعيار المحاسبي، سيتم تغيير الطريقة التي تسجل فيها الشركات عقود الإيجار، وسيكون لهذه التغييرات آثار مهمة على إعداد البيانات المالية.

وبين الشمالي، أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات تعتبر جزءا مكملا لحوكمة الشركات، وتهدف إلى استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وفاعلية، وبشكل استراتيجي، وذلك لتحقيق المهام التنظيمية وتحقيق المنافسة الفعالة، والتي تحظى باهتمام بالغ على كافة المستويات الحكومية والتشريعية، وجهات الإشراف والرقابة ومؤسسات الأعمال على حد سواء، وذلك نظراً للمنافع والمزايا التى تحققها على مستوى الاقتصاد الكلي والوحدات الاقتصادية نتيجة لتطبيق معايير ومبادئ الحوكمة الجيدة. وأكد أن العالم يشهد تزايدا كبيرا في حجم وتعقيدات الهجمات السيبرانية، التي تستهدف مختلف الدول، وفي حال نجاحها لا قدر الله يمكن أن ينتج عنها عواقب كبيرة ومباشرة على المؤسسة، من خلال الخسائر المالية وانقطاع الأعمال، ناهيك عن التكاليف غير المباشرة كالاضرار بالسمعة.

وأشار الشمالي إلى أن دور شركات التأمين اليوم يأتي لتوفير الحماية التأمينية اللازمة لأمن المعلومات أو مخاطر الهجمات السيبرانية، حيث إن إدارة التعامل مع المخاطر السيبرانية من خلال التأمين، هي مفهوم حديث نسبيا، ومع ذلك يتوقع أن ينمو بشكل مطرد خلال الوقت مع زيادة اهتمام المؤسسات بالتأمين من المخاطر السيبرانية التي تواجهها، بالإضافة إلى تزايد أعداد شركات التأمين التي تسعى للاكتتاب بهذا النوع من التأمين المتخصص.

بدوره قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، يأتي عقد هذه الندوة الاستباقية لموعد تطبيق المعايير الدولية على مختلف القطاعات المالية، ومنها قطاع التأمين في ضوء وعي الاتحاد واستعداداتنا المبكرة كقطاع لفهم متطلبات هذه المعايير والعمل على فهمها.

وأكد سميرات، على حرص الاتحاد عند صياغة محاور الندوة، لتناقش متطلبات هذه المعايير كونها غاية في الأهمية لقطاع التأمين والشركات العاملة فيه، إضافة إلى الاهتمام من الجهات الرقابية بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على القطاعات المالية بشكل عام، وشركات التأمين بشكل خاص، ضمن الاجراءات الرقابية لضمان الملاءة المالية لشركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وانسجاماً مع توجهات مجلس إدارة الإتحاد بصفته ممثلا لقطاع التأمين للتحضير للمرحلة القادمة التي تلزم شركات التأمين بتطبيق هذه المعايير ومساعدتها في الاستفادة من الخبرات والتجارب العربية والعالمية، بهذا الخصوص لضمان التطبيق الصحيح لهذه المعايير، ولتبادل الخبرات خلال هذا اللقاء كون كثير من الزملاء والشركات قد قطعوا شوطا لا بأس به في التحضير للتطبيق على ارض الواقع.