انطلاق ندوة “رواد المشرق” ومعرض “خمسة قرون من المغامرة والريادة”

أبوظبي-الغد- انطلقت فعاليات ندوة “رواد المشرق- الرحالة الغربيون والجزيرة العربية”، ومعرض “خمسة قرون من المغامرة والريادة- رحالة الغرب في الجزيرة العربية” في المجمّع الثقافي في أبوظبي، والذي تنظمهما دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بهدف تسليط الضوء على الثقافة العربية وتاريخ الحوار الثقافي والتبادل الحضاري بين الأمم. في الكلمة الافتتاحية للندوة، قال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع المكتبة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: “إن تنظيم ندوة “رواد المشرق- الرحالة الغربيون والجزيرة العربية”، ومعرض “خمسة قرون من المغامرة والريادة- رحالة الغرب في الجزيرة العربية”، يأتي ضمن رسالة دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي القائمة على نشر المعرفة وتنمية الوعي الثقافي”. وأضاف “نؤكد اليوم حرصنا المستمر على جمع المصادر كافة المتعلقة بتراث منطقة الخليج العربي والعالم العربي في آن معاً، هذا الإرث الإنساني الثري الذي يضم المئات من نصوص الرحلات النادرة. تأتي فعاليات هذا الأسبوع كمبادرة طموحة نهدف من خلالها إلى تعريف القارئ العربي على أرقى مستوى علمي من التحقيق والبحث عبر الوثائق والصور والخرائط المفيدة”.

ونوه آل علي، في كلمته، إلى أن هذه المبادرة تطمح إلى الإسهام في تعريف الجيل الجديد على مجموعة واسعة من الرحلات التي قام بها المستشرقون إلى المنطقة العربية، وخاصة إلى منطقة الخليج العربي، وتكشف كنوزاً معرفية تفتح آفاقاً جديدة في رؤية تاريخ المنطقة هذه، لما لذلك من فوائد لمثقفي العربية ودارسي تراثها وتاريخها الحضاري والسياسي والاجتماعي.

يقدم معرض “خمسة قرون من المغامرة والريادة- رحالة الغرب في الجزيرة العربية” والذي يستمر لغاية السبت المقبل، فرصة للزوار للاطلاع على مجموعة من أبرز المقتنيات التاريخية النادرة ومجموعة واسعة من الكتب والوثائق التاريخية من بينها 130 صورة نادرة بعضها يعرض لأول مرة، إضافةً إلى الصور والخرائط والرسومات المأخوذة عن السلسلة التراثية “رواد المشرق العربي”، والتي تهدف إلى التعريف بتجربة الرحالة الغربيين أثناء تجوالهم في الجزيرة العربية، من خلال نشر الوثائق والرحلات التاريخية التي قام بها المؤرخون عبر الزمن.