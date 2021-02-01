انطلاق ورشات الإسعافات الأولية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية

عمان – الغد – تواصلت ورشات الاسعافات الأولية والأمان الرياضي والتي ينظمها الاتحاد الأردني للرياضات المدرسية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية واتحاد الطب الرياضي والتي كانت قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي.

وتم الاتفاق بين الجهات المعنية على إقامة ٢٩ ورشة حيث تستمر كل ورشة لمدة 3 أيام وسيخصص يومين للإسعافات الأولية ويوم واحد للقيم الأولمبية والأمان الرياضي.

وسيشارك في هذه الورشات جميع معلمي ومعلمات التربية الرياضية في المدارس الحكومية، حيث ستعقد الورشات عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب ظروف جائحة كورونا.