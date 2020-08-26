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انطونيو بانديراس شفي من كورونا

منذ 20 دقيقة
الممثل انطونيو بانديراس
الممثل انطونيو بانديراس

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مدريد -أعلن الممثل الإسباني انطونيو بانديراس عن شفائه من مرض كوفيد-19 الثلاثاء بعدما أشار إلى إصابته به قبل أسبوعين.

وكتب الممثل في تغريدة “بعد 21 يوما من الحجر المنضبط يمكنني القول إني تجاوزت الإصابة بكوفيد-19. لقد شفيت”.

وأضاف نجم “ديسبيرادو” و”ذي ماسك أوف زورو”، “أفكر بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من ذلك وأولئك الذين عانوا أكثر مني بكثير. وأطلب الشجاعة للذين يكافحون المرض الآن”.

أنطونيو بانديراس يصاب بفيروس كورونا

وكان انطونيو بانديراس أعلن في العاشر من آب/اغسطس في يوم بلوغه الستين، أنه في الحجر بعدما شخصت إصابته بفيروس كورونا المستجد موضحا أنه “في وضع جيد نسبيا” ويشعر فقط “ببعض التعب”.

وفاز بانديراس بجوائز كثيرة خلال مسيرته الطويلة وقد رشح للفوز بجائزة أوسكار للمرة الأولى عن فيلم “دولوريس إي غلوريا” وهو تعاونه الثامن مع المخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار لكنه لم يفز بها.

في المقابل نال جائزة أفضل ممثل عن الدور نفسه في مهرجان كان في 2019.(أ ف ب)

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