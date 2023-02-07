انعدام الرؤية الأفقية نتيجة الغبار على الطريق الصحراوي

أعلنت مديرية الأمن العام، قطع الطريق الصحراوي من منطقة الأبيض لغاية جسر الحسا بسبب الغبار الكثيف وانعدام مدى الرؤية.

ودعت المديرية مستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في ظل التنبؤات الجوية الواردة بتعمق المنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة، واستمرارية هطول الأمطار، وتساقط الثلوج، وتحذيرات من انعدام الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والانزلاقات وتشكل السيول في مناطق مختلفة من المملكة.

كما دعت المديرية إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات خلال تساقط الأمطار وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب أو تساقط الثلوج، وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لسالكي الطريق الصحراوي من الغبار المثار وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأكدت ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر، خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم، والابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

وشددت على ضرورة الامتثال والتعاون مع رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لإرشادهم وتقديم المساعدة لهم عند الحاجة، ومتابعة الحالة الجوية والنشرات الدورية التي تصدرها مديرية الأمن العام والجهات المعنية الأخرى أولا بأول، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.