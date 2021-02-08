انعقاد الاجتماع الأول للهيئة العامة لدائني “مصانع الإسمنت” في 16 شباط

عمان-الغد- أعلن وكيل إعسار شركة مصانع الإسمنت الأردنية عن عقد الاجتماع الأول للهيئة العامة لدائني الشركة برئاسة قاضي الإعسار يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر شباط الجاري في غرفة صناعة الأردن.

وقالت الشركة في البيان الصادر عنها، ان الاجتماع يعد الأول في تاريخ المملكة والذي ينعقد تنفيذا لأحكام نصوص قانون الإعسار، حيث جاءت الدعوة لعقد هذا الاجتماع بعد ان تم الانتهاء من إعداد قوائم الدائنين وحصرها وتصنيف الديون وفق الفئات التي نص عليها القانون.

وأشارت الى ان الاجتماع سينعقد حضورياً برئاسة قاضي الإعسار، بمشاركة مجموعة من الدائنين الذين لا يزيد عددهم عن ثمانية عشر دائناً، وسيحضر باقي الدائنين الاجتماع من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسموع، وفقا والتزاما بأمر الدفاع وهدياً بالتعليمات الصادرة عن وزير الصناعة.

ونوهت الى ان التمثيل والحضور سيتم بمراعاة نسبة الدين الخاصة بكل فئة، حيث سجلت فئة الديون غير المضمونة المثبتة اعلى نسبة مشاركة بالاجتماع، وذلك لأن هذه الفئة تعتبر اكبر فئة لها ديون على الشركة.

ولفتت الى ان الدائنين الحاضرين للاجتماع سيمثلون (12) دائناً من فئة الديون غير المضمونة المثبتة والذين تزيد قيمة مديونية كل واحد منهم عن مليون دينار، وثلاثة دائنين من فئة الديون الممتازة المثبتة والذين تزيد قيمة مديونية كل واحد منهم عن ثلاثين الف دينار، وثلاث دائنين آخرين من فئة العمال والذين تزيد قيمة مديونية كل واحد منهم المثبتة عن سبعين الف دينار.

ودعت الشركة الدائنين -بما فيهم الأشخاص الاعتباريين- الراغبين بالترشح لعضوية لجنة الدائنين، التقدم بطلب الترشح للعضوية قبل يوم واحد من تاريخ عقد الاجتماع وفق الشروط الخاصة بعضوية لجنة الدائنين.

وأشارت الى ان لجنة الدائنين ستتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون فئة الديون غير المضمونة، وعضو واحد يمثل فئة أصحاب الديون الممتازة، وعضو آخر من عمال الشركة، منوهة الى ان الأعضاء سيتم انتخابهم بحسب فئاتهم بالأغلبية المطلقة لعدد أصواتهم.