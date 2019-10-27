انعقاد المُؤتمر السنوي التاسع عشر لانطلاقة “اسكدنيا للبرمجيّات”

عمان – تحت شعار “عين على المستقبل” عقدت شركة اسكادنيا للبرمجيّات مُؤتمرها السنوي التاسع عشر مع كافة مُوظفيها في فندق “ST. Regis” وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 من تشرين الأول للعام 2019، وتخلل المُؤتمر تقديم الإنجازات والمراجعة في مجال الأعمال البرمجيّة والمشاريع التكنولوجيّة طوال الـ19 عاما، مع التركيز على معايير إنجازات العام 2019 والرؤية المُستقبلية لعام 2020 بعناوين المُستقبل والتحول الرقمي.

وقام نائل صلاح بتقديم آخر مُنجزات الشركة التقنية والرؤية لمنتجات البرمجيّات ومشاركة أحدث الخدمات المصنوعة بمواصفات عالميّة، وأكدت السيدة ضحى عبد الخالق على أداء المجموعة وعمل الفريق المميز الذي ساهم في إزدهار قاعدة العملاء وتوسع الأعمال لتُصبح أسكدنيا المزود الرئيسي للبرمجيات وتجاوزت بهذا توقعات السوق.

تخلل المؤتمر مجموعة من الفقرات الهادفة لدعم وتوجيه الفريق، كما قامت الإدارة بتكريم عدد من موظفيها تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل وعطائهم المتميز في حفل العشاء الساهر متمنين للشركة عاما جديدا مليئا بالتقدم والإنجازات والنجاح.