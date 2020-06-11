انغماس الأبناء بالسوشال ميديا.. تحديات تربك الأهالي

أمل الكردي*

عمان– باتت تربيتنا لأبنائنا لا تحمل الشكل التقليدي المعتاد؛ بل هناك أم وأب يتحكمان بزمام الأمور، وجد وجدة يعطيان الإرشادات والنصائح، ومدرسة تقوّم الخطأ مهما كان بسيطاً وتنمي المهارات الحياتية والأكاديمية، بالإضافة إلى جيران ومعارف يضعون بصمتهم، ويتركون أثرا طيباً في أبنائنا.

ماذا حدث الآن؟

لا شك في أن التطور التكنولوجي له إيجابيات كثيرة، فهو سهل لنا جميعا الحصول على معلومات، مهما كان نوعها، بالإضافة لتسهيل التواصل مع الأحبة خصوصا من تفصلنا عنهم دول وقارات، لكن على الرغم من أن الانفتاح الثقافي يثري شخصية أبنائنا إلا أنه أحيانا قد يؤثر بهم بشكل سلبي، بحيث يكسبون عادات وسلوكيات لا تتناسب ومجتمعاتنا، مثل الكثير من الأفلام القصيرة “الفيديوهات” التي يقوم أبناؤنا بتصويرها، والتي للأسف أحيانا كثيرة تكون غير هادفة وجدت فقط لأجل التقليد والتبعية. نحن لسنا ضد إنشاء وصناعة “فيديو” خاص بهم، ولكن ضد أن يكون المضمون غير هادف أو يتضمن أفكارا تشوه قيمنا الأصيلة.

وهذا هو التحدي الأول لنا كآباء أو أمهات في مجال التربية، وإكساب الطفل عادات وسلوكيات سليمة ومفيدة، هذا التطور الهائل، أما التحدي الثاني فينطوي ضمنياً تحت التحدي الأول، بحيث أن انغماس أبنائنا بمواقع التواصل الاجتماعي وبصرعات التكنولوجيا الحديثة جعلهم ينطوون على أنفسهم كثيراً ويبتعدون عن عائلاتهم، وكذلك أصدقائهم يعانون من المشكلة نفسها، وأصبحوا يتقربون منهم أكثر، فيؤكدون بذلك كل سلوك أو فكرة يمكن أن يروها عبر تلك المواقع فهم يتشاركون في ألعاب قد يواصلون ممارستها لمدة تتجاوز الأربع ساعات من غير انقطاع، ونرى بأم أعيننا سلوكيات تظهر عليهم بشكل واضح مثل الغضب الشديد، والعصبية والعناد، وسوء التواصل مع الأهل، والميل للعزلة، وربما هذه مؤشرات على دخولهم لاحقاً مرحلة الانسحاب الاجتماعي والانطوائية.

ماذا عن التحدي الثالث؟

إنه الصراع القائم بين كل جيلين متتاليين؛ جيل الآباء والأبناء.

كل جيل يحاول أن يثبت للآخر أنه على صواب، فنجد صعوبة بالغة بأن يتقبل الآباء المستجدات في زمن أبنائهم، والأبناء يرفضون الكثير من الأفكار التي يحاول آباؤهم إكسابهم إياها، فهم يرون أنفسهم قد تجاوزوا سن الثامنة عشرة، ومن حقهم أن يرفضوا تلك الموروثات أو أن يعدلوا عليها، حال تقبلها من الأساس.

نحن هنا في التحدي الثالث تحديداً لا نتكلم عن الخطأ أو الصواب، بل نلقي الضوء على تلك البؤرة التي يولد فيها ذلك الصراع الذي بدوره أفقد الطرفين متعته في التشارك بالأفكار والخبرات.

التحدي الرابع يكشف الستار عن حالة من الخلط ما بين آمالنا وطموحاتنا نحن الآباء وما لدينا من أمنيات تشعرنا بالفخر تجاه أبنائنا، وما بين ما يريده أبناؤنا حقا ومدى قدرتهم على فهم ذاتهم ومحاولتهم بأن يكونوا في المكان الذي يرونه مناسباً لقدراتهم وأحلامهم، فلا بد أن ندرك أنهم شخصيات مستقلة عنا تماما قد يشبهوننا في مواطن، ويختلفون عنا في مواطن كثيرة.

وعلى الرغم من وجود ذلك الاختلاف فهو يبني شخصياتهم الآن، ويؤثر في أسرهم مستقبلا.

التحدي الخامس الخوض في المقارنات بكافة أشكالها، فمن الممكن أن نمارس هذا الأسلوب نحن الأعضاء، ونقوم بالمقارنة بينهم وبين إخوتهم أو بينهم وبين الأقارب والأصدقاء، ومن الممكن مرة أخرى أن نسمح للمجتمع المتمثل بالمعلم أو الأخ أو أي شخص من العائلة بجعل أسلوب المقارنة نهجا يتبع مع الظن بأنه سيعمل على زيادة الإصرار لدى أبنائنا، بدون أن ندرك بأن هذا الأسلوب يحبط من عزيمة أبنائنا ويصيبهم بفتور وحالة من خيبة الأمل والحزن.

إن تأمين حياة كريمة هو التحدي السادس، وهو الأكبر والأشد صعوبة، فالحياة الكريمة تتمثل بالكثير من الأمور مثل الرعاية الصحية والنفسية والجسدية، وتقديم المناسب من المأكل والملبس والمسكن، ثم يأتي التعليم والرفاهية وزرع القيم والمبادئ وتشجيع الأبناء للحفاظ على تلك القيم لتتوارثها الأجيال المقبلة.

نقترح ما يلي للحد من صعوبة تلك التحديات:

ليس من المنطق أبدا أن نحرم أبناءنا من استخدام التكنولوجيا، بل إن المنطق يحثنا على الاتزان في كل شيء بحيث يسمح باستخدامهم لها، وليس العكس فيصبحون أسرى لتلك الأجهزة وما ينتج عنها، ومن الجميل إدخال بدائل تخفف من استخدامهم لها وتنمي قدراتهم، مثل تشجيعهم على ممارسة الرياضة والقراءة، أو تعلم بعض الحرف اليدوية التي تتناسب وميولهم.

نعتمد على مبدأ توضيح الصواب والخطأ، والإجابة عن كل تساؤلاتهم بدون تردد أو حتى خجل من ثم نترك لهم حرية اختيار وتحديد ما يناسبهم، ولا نخشى من خياراتهم طالما سبق تلك الخيارات تثبيت قيم وحقائق بدأنا بغرسها داخلهم منذ طفولتهم المبكرة.

لابد من أن نعي تماما أن أبناءنا امتداد لنا بالتأكيد، ولكن هذا الامتداد يجب أن يتحلى بطباعهم وميولهم وأحلامهم وطموحاتهم، نحن فقط موجهون ومرشدون، ولا يحق لنا تسييرهم على هوانا، بل ننصحهم بكل حب بدون أن نملي عليهم ماذا يفعلون.

احترامنا لذوات أبنائنا والإيمان بقدراتهم مهما كانت ضئيلة وبسيطة، والعمل على تحسين تلك القدرات هو سر تطورهم ونجاحهم.

إكساب أبنائنا أفكاراً سليمة مثل القناعة بما قسم الله لهم والصبر وقت الشدائد، والاعتماد على النفس وطرق التفكير السليم، ومهارات حل المشكلات.

*أخصائية الاحتياجات الخاصة والعلاج السلوكي