انفانتينو: مونديال قطر 2022 سيكون رائعا

مدريد – سلط رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو الضوء على نجاح إقامة بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها مؤخرا قطر، واعتبر أنها علامة على أن مونديال 2022 “سيكون مسابقة رائعة”.

وفي تصريحات لمجلة الفيفا، قال إنفانتينو “لقد كان اختبارا تجريبيا ناجحا للغاية في ظل وضع شهد تطبيق بروتوكولات صارمة. كانت لدينا سعة 30% وكان الأجواء رائعة. إذا أخذنا في الاعتبار الوضع المعقد لتطبيق ذلك، فيمكنه فقط أن يعني أن بطولة كأس العالم المقبلة ستكون منافسة رائعة”.

وأكد رئيس الفيفا أن تنظيم المسابقة، التي فاز فيها بايرن ميونيخ باللقب، يسمح لنا برؤية “بعض الضوء في نهاية النفق” فيما يتعلق بجائحة كورونا.

وتابع: “إنه شعور رائع أن تكون قادرا على تنظيم بطولة أخرى لكأس العالم، لكن كرة القدم لم تعد إلى طبيعتها، والقدرة على تنظيم كأس العالم هذه بشكل آمن تظهر أنها فعلت ذلك على مستوى عالمي. يمكننا أن نرى بعض الضوء في نهاية النفق لكن الوضع يجبرنا على توخي الحذر فالصحة أولوية ويجب أن تستمر على هذا النحو”.

وردا على تساؤل حول مشاركة فريق حكم نسائي لأول مرة برئاسة البرازيلية إيدينا ألفيس واحتمال تكرار ذلك في مونديال قطر 2022، ترك إنفانتينو الخيار مفتوحا.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الفيفا إنه “من المهم جدا أن تكون دينا في قطر للتحكيم. أود أن أهنئهن. ومن المهم أن نعرف أنهن هنا لأنهن يستحقون ذلك ويمكنهم الاستمرار. ومن المهم الإشارة إلى العالم بأن النساء لديهن دور في كرة القدم المخصصة للرجال وليس في المخصصة فقط للإناث”. – (إفي)