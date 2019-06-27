انفانتينو يعد ببناء المزيد من ملاعب كرة القدم في فلسطين

المنامة – وعد رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو ، ببناء مزيد من ملاعب كرة القدم في الأراضي الفلسطينية ، وذلك على هامش مشاركته في ورشة “السلام والإزدهار” في المنامة.

وتحدث إنفانتينو خلال الورشة في العاصمة البحرينية : “لنعطِهم شيئا ملموسا ، بعض الأمل، بعض الاحلام” ، مشيراً إلى أن الأراضي الفلسطينية تتضمن أقل من 25 ملعبا جيداً لكرة القدم لتعداد سكاني يقارب نحو 5 ملايين نسمة.

وأوضح : “نحن بصفتنا الرسمية (فيفا) ، نستطيع تقديم شيء ملموس يستطيع الناس رؤيته ، عندما يمارس الأطفال كرة القدم ، لا يكتفون بالإبتسام فحسب بل يمتنعون عن القيام بأشياء أخرى ، وبالتالي كرة القدم تستطيع لعب دور ما ، قد يكون صغيرا في الظاهر لكنه مهم جداً في الواقع”.

ولاقت مشاركة إنفانتينو في ورشة البحرين انتقادا من الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، حيث حاول رئيس الإتحاد جبريل الرجوب الضغط على إنفانتينو لمنعه من المشاركة في هذه الورشة، عبر رسالة جاء فيها : “أتوسل اليك إعادة النظر في قرارك لما فيه مصلحة الملايين من الفلسطينيين الذين يثقون بك ويحترمون المؤسسة التي ترئسها”.

وتابع : “كيف يمكن لرئيس أعلى منظمة تدير شؤون كرة القدم ، القبول بالمشاركة في اجتماع سياسي هدفه تحديد مستقبل فلسطين في غياب الفلسطينيين أنفسهم؟”.

واعتبر إنفانتينو ، بأن كأس العالم المقبلة في قطر عام 2022 ستغير النظرة الدولية عن العالم العربي ، بالقول : “ستظهر كأس العالم مزايا العرب كمضيافين ومنفتحين، الأكل اللذيذ، التاريخ المدهش والتقاليد”. (أ ف ب)