انفجاران على متن ناقلة نفط إيرانية بعد قصفها قبالة جدة

طهران- تعرضت ناقلة نفط إيرانية الجمعة إلى ضربتين صاروخيتين مفترضين قرب ميناء جدّة السعودي، ما تسبب بتسرّب النفط في البحر الأحمر، وفق ما أعلنت الشركة المالكة لها.

وأفادت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المشغّلة لأسطول ناقلات النفط في الجمهورية الإسلامية في بيان أن انفجارين منفصلين ضربا هيكل السفينة على بعد نحو 100 كلم قبالة سواحل جدّة.

وأفادت أنهما “كانا على الأرجح نتيجة ضربات صاروخية”، مشيرة إلى أن “جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة مستقرّة كذلك”.

وأكّدت الشركة الحكومية أن العمل جارٍ لإصلاح الناقلة نافية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اندلاع حريق على متنها. (أ ف ب)