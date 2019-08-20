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انفجار اسطوانة غاز بمطعم في شارع المدينة المنورة (فيديو وصور)

منذ 10 دقائق

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عمان- الغد- صرحت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني بأن فرق الإنقاذ والإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت فجر اليوم مع حادث حريق محدود ناتج عن تسرب مادة الغاز من تمديدات واصلة من اسطوانات الغاز داخل مطبخ يتبع لأحد المطاعم في منطقة شارع المدينة المنورة بعمّان، حيث نتج عن التسرب “عصف لحظي” مما أدى إلى  انهيار في الواجهة الأمامية للمطعم وحدوث بعض الإضرار.

وقامت فرق الإنقاذ والإطفاء بإخماد الحريق والسيطرة علية  حيث نتج عن الحادث إصابة  واحدة تعاني من رضوض وجرح بسيط في القدم إثر الزجاج المتطاير من الواجهة الأمامية للمطعم، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها ونقلها إلى مستشفى الجامعة، وتم تشكيل لجنة للوقوف على سبب الحادث.

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