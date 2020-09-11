انفجار الزرقاء.. الحنيطي: الاستجابة السريعة حالت دون وقوع خسائر أكبر

الزرقاء – تفقد رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الجمعة، موقع الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان.

واطلع اللواء الركن الحنيطي على الإجراءات التي قامت بها القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتي اشتملت على عمليات عزل المنطقة بعد الانفجار وعمليات الإطفاء وإجراءات تطهير المنطقة من قبل سلاح الهندسة الملكي من بحث وتفتيش ومسح للمنطقة المحيطة للتأكد من خلوها من أي مادة قابلة للانفجار.

وأوعز رئيس هيئة الاركان المشتركة إلى اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير المطلوبة، مؤكداً أن الاستجابة السريعة والمهنية العالية في التعامل مع الانفجار وبوقت قياسي للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية حال دون وقوع خسائر أكبر.