انفجار بخط الغاز العربي يقطع الكهرباء عن سورية

دمشق- نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن وزيرين في الحكومة قولهما الإثنين إنّ انفجارًا في خطّ الغاز العربي قد أدّى إلى انقطاع الكهرباء في كلّ أنحاء سوريا.

ونقلت سانا عن وزير الكهرباء قوله إنّ “انفجارًا في خطّ الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق” قد “أدّى إلى انقطاع الكهرباء” في البلاد.

من جهته، أشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى أنّ “الخط الرئيسي المغذّي للمنطقة الجنوبيّة تعرّض لانفجار قد يكون ناجمًا عن عمل إرهابي، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء” في كلّ سوريا، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، قال وزير الكهرباء إنه تمت “إعادة إقلاع بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية بالكهرباء وعودة الكهرباء إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي”.

ونشرت سانا صورًا لما قالت إنّه “انفجار خط الغاز العربي في ريف دمشق”. (أ ف ب)