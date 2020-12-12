بغداد- أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، بوقوع انفجار في الجزء العسكري من مطار بغداد الدولي غربي العاصمة، دون وقوع إصابات.

وقال الضابط في شرطة بغداد، أحمد خلف، للأناضول، إن “انفجارا وقع داخل الجزء العسكري من مطار بغداد، نتيجة سقوط قذيفة هاون مجهولة المصدر‎”.

وأوضح خلف أن الانفجار “وقع في المنطقة الفاصلة بين قاعدة علاء الجوية العسكرية، ومبنى مدرسة الرد السريع (تتبع وزارة الداخلية)”.

وأكد أنه لم يخلف ضحايا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة حتى الساعة 09:15 ت.غ.

ويضم مطار بغداد مدرجين، أحدهما للطائرات العسكرية والآخر للمدنية.-(الاناضول)