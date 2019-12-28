انفجار في مصنع طائرات أمريكي وجرحى بالعشرات

واشنطن- أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا مساء أمس الجمعة، بعد انفجار خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأميركية، متسببا بانتكاسة محاولة أطلاق طائرة جديدة قيد التطوير، حسبما قال مسؤولون بالمنطقة والشركة.

وقال مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك، جون غالاغر، في مؤتمر صحفي، إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصا إلى المستشفى أحدهم ربما يعاني من إصابات خطيرة، في حين عولج اثنان في مكان الحادث.

وقال نائب قائد إدارة الإطفاء في مقاطعة سيدجويك دانييل ويغنر، ان الانفجار الذي وقع في خط النتروجين السائل، ألحق أضرارا أيضا بصهريج تخزين، ما أدى إلى تسرب غاز النتروجين من المبنى وحدوث انفجار، مشيرا الى أن الإصابات محدودة لأنه لم يكن موجودا آنذاك سوى العدد الأساسي من العاملين بسبب عطلة الكريسماس.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم تيكسترون إنه تم احتواء الأضرار بالمصنع رقم 3، حيث يجري تصنيع طائرات تجريبية من بينها سكاي كورير وهي من نوع الطائرات الخفيفة التي تستخدم في أغراض الخدمة العامة.

وكان من المقرر أن تدخل الطائرة سكاي كورير الخدمة في عام 2020 بحسب الجدول المقرر لها . بترا