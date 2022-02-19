انفجار قذيفتين من أوكرانيا في روسيا

أكدت مصادر رسمية روسية، إطلاق قذيفتين من أوكرانيا، على خلفية التصعيد العسكري في منطقة دونباس، انفجرتا اليوم السبت، في مقاطعة روستوف الروسية، قرب الحدود بين الدولتين.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون، تأكيده أن قذيفة انفجرت في الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت موسكو في منطقة تاراسوفسكي، على بعد 300 متر عن أحد المنازل في قرية ميتياكينسكايا.

وأوضح المصدر أن موقع الانفجار يقع على بعد نحو كلم عن الحدود الأوكرانية، مشيرا إلى أن الحادث لم يلحق أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وتداول نشطاء على منصة “تويتر” لقطات من موقع الحادث. (RT)