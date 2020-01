واشنطن- هز انفجار كبير مدينة هيوستن الأميركية بولاية تكساس في ساعة مبكرة الجمعة، وفق وسائل إعلام أميركية، أيقظ دويه العديد من السكان قبيل الفجر.

وذكرت صحيفة “هيوستن كرونيكل” أن الشرطة هرعت إلى مكان الانفجار وطلبت من جميع السائقين تجنب المنطقة الواقعة في غرب المدينة. (أ ف ب)

WATCH: 'Massive' explosion at a building in Houston is felt and heard for miles; no word on casualties pic.twitter.com/fjLzInJ7l5

— BNO News (@BNONews) January 24, 2020