انفجار مدو يضيء سماء طهران وهذه أسبابه (فيديو)

طهران -انفجر خزان غاز صناعي في طهران الليلة الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية الجمعة، بعد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر ضوءا برتقاليا قال ناشروها إنها في سماء طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع داود عبدي “انفجر خزان غاز في مكان عام في بارشين”، مشيرا الى عدم وقوع ضحايا. ولم يحدد بدقة مكان الانفجار.

وقال في تصريح للتلفزيون الحكومي إن رجال الإطفاء تمكنّوا من السيطرة على الحريق الذي سببه الانفجار، مشيرا إلى أن التحقيق جار لتحديد سبب الحادث.

وكانت وكالة أنباء “فارس” التي تُعتبر قريبة من المحافظين المتشدّدين، نقلت عن “عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي أنّهم شاهدوا ضوءًا برتقاليًا في الشطر الشرقيّ من طهران” بعد منتصف الليل.

وأضافت “في مقاطع الفيديو التي أرسلها القرّاء، يَظهر هذا الضوء لبضع ثوانٍ”.

وفي وقت لاحق، قالت الوكالة إنّ الضوء سببه “انفجار خزّان غاز صناعي” بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة. ونقلت عن “مصدر مطّلع” أنّ الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعًا للجيش.

وأضافت “أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات” لعربات إطفاء أو إنقاذ.

وذكرت وكالة أنباء “مهر” من جهتها أنّ “دويًّا رهيبًا” سُمع في المنطقة، مشيرة الى أنه “سُمع بوضوح في برديس وبومهن ومناطق قريبة” من العاصمة الإيرانية.(أ ف ب)