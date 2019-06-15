انفجار مستودع ذخيرة للجيش السوري في دمشق

دمشق -تردد دوي انفجار مساء السبت في أنحاء عدة من دمشق، ناجم وفق ما أعلن مصدر عسكري سوري عن انفجار مستودع ذخيرة تابع للجيش، بعدما امتدت إليه نيران حرائق، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن المصدر العسكري “انفجار أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش غربي دمشق بسبب امتداد النيران المشتعلة بالأعشاب والنباتات اليابسة بالقرب منه”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

من جهته، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان “الانفجار أدى إلى إصابة ثمانية مقاتلين موالين للنظام”.

ولم تتضح ملابسات الانفجار وما إذا كان قد تسبب بسقوط ضحايا. ولم ينقل التلفزيون الرسمي أي مشاهد. وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق أن “الصوت الذي سمع صداه في دمشق ناتج عن انفجار في منطقة عسكرية في مشروع دمر”، في إشارة الى منطقة سكنية حديثة البناء تقع على تلة في غرب دمشق. – (أ ف ب)



