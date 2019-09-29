انفينكس S4 الأفضل فى فئتة بذاكرة عشوائية 6GB رام

أطلقت Infinix العلامة التجارية الرائدة والمبتكرة في سوق الهواتف الذكية، هاتفها S4 الجديد بمميزات منافسة محدثة ثورة جديدة فى فئة الهواتف المتوسطة الصغرى “الأقل من 140 دينار”، ويأتي الهاتف بشاشة عرض 6.2 بوصة ، وكاميرا أماميه هي الاعلي في فئتها بدقه 32 ميجا بيكسل مزوده بالذكاء الاصطناعي وأول هاتف في فئته يحتوي علي ثلاثه كاميرات خلفيه 13MP+8MP+2MP مدمجه مع فلاش رباعي للحصول على صورعاليه الدقه بأوضاع تصوير مختلفه كوضع الزاويه الواسعه Ultra-wide angle بزاويه 120 درجه ، ومعالج ثماني النواة ، وبطارية بقوة 4000 مللي أمبير مع نظام ذكي لإدارة الطاقة، و واجهة مستخدم مبنيه علي احدث اصدار من الاندرويد XOS 5.0 مطوره لتجربة تشغيل سلسة وسريعة، ومن حيث وسائل الامان تم تزويد هاتف S4 بميزة فتح قفل الهاتف عن طريق بصمه الوجه جنبًا إلى جنب مع تقنية بصمات الأصابع .

وأهم ما ميز هاتف Infinix S4 الرائد هو سعة ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف والذي جاء بسعة 64GB، وهي مساحة كبيرة غير متوفرة في هذه الفئة وبهذا السعر، تتيح تخزين أكبر كم من الصور والفيديوهات وتنزيل أفضل للتطبيقات من مختلف السعات، أضف إلى ذلك ذاكرة عشوائية 6GBرام لأول مرة في هذه الفئة، وهو ما يضمن سرعة الهاتف في فتح واغلاق التطبيقات المختلفة مهما بلغ عدد التطبيقات المستخدمة في الخلفية، وهو ما حقق الريادة لهاتف S4 حيث أصبح لا يمكن منافسته في هذا السعر حيث يعد و الأفضل و الوحيد بهذه الميزات في هذه الفئة السعرية.