انقذه قبل أن يدهسه القطار بلحظات – فيديو

واشنطن – سحب شرطي في يوتا سائق سيارة فاقدا للوعي من سيارته قبل ثوان من اصطدام قطار بها، على ما أظهر تسجيل مصور التقطته كاميرا تابعة لشرطة المرور في الولاية الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة.

ويبيّن التسجيل الذي نشرته الشرطة عبر “تويتر” الشرطي روبن كوريا يصوب ضوءه الكاشف على سيارة متوقفة عند سكة حديد فيما يقترب قطار مسرع من المركبة.

ويُسمع صوت الشرطي في التسجيل وهو يقول على جهازه اللاسلكي “يبدو أن المركبة في وسط السكة”.

ويصرخ الشرطي للرجل بعيد سماع صوت صفارة القطار “فلنخرج من هنا! القطار يقترب! ثمة قطار يقترب! ثمة قطار يقترب!”.

ونجح الشرطي كوريا في سحب الرجل قبل بضع ثوان من سحق القطار للسيارة، ثم رمى به إلى أسفل المنحدر المتاخم للسكة، قبل أن يتوقف القطار.

وكان الشرطي يلبي نداء بشأن سيارة موجودة على سكة الحديد في الصباح الباكر الأربعاء في مدينة سنترفيل حينما سمع القطار يقترب.

وقال كوريا لقناة “إيه بي سي 4″، “لقد سمعت صفير القطار، نظرت إلى يساري فرأيت القطار يتقدم بسرعة كبيرة تراوح ما بين 50 ميلا إلى 80 (80 كيلومترا إلى 130) في الساعة”.

وأضاف “في تلك اللحظة كنت قلقا بعض الشيء… لم أكن أفكر حقا، كنت أقوم فقط بعملي وهمّي الأساسي كان إخراجه” من السيارة.

Check out the amazing life-saving work by Trp. Correa this morning! pic.twitter.com/O6du6AN9Oo

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) October 16, 2019