انقطاعات المياه في الرصيفة تُكبّد الأهالي خسائر مادية كبيرة

لواء الرصيفة- شكا عدد من سكان لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء من استمرار انقطاع المياه عن منازلهم بشكل متكرر وعدم انتظام فترات ضخها من قبل شركة توزيع المياه في المنطقة، ما يسبب لهم خسائر مادية كبيرة نتيجة اضطرارهم لشراء المياه عبر الصهاريج، اضافة الى دفعهم فواتير مياه لعدادات لا يستفيدون منها.

وقال المواطن فادي أيوب لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه دفع اكثر من 30 دينارا خلال شهر أيلول الماضي لشراء المياه من الصهاريج لتغطية احتياجات عائلته من المياه للشرب واعمال البيت الاسبوعية، موضحا انه يسكن في منطقة العامرية ويعاني هو وجيرانه من انقطاع المياه بشكل متكرر ورغم تقديم عدة شكاوى للشركة الا ان الوضع لم يتغير حتى الان.

فيما اشتكى المواطن حسن الشوبكي من سكان منطقة المشيرفة من عدم انتظام ضخ المياه لمنطقته، موضحا انها تصل في احد الاسابيع يوم الاربعاء لساعات قليلة فقط وفي اسبوع اخر تصل يوم الجمعة ليلا فقط الامر الذي يربك السكان لتعبئة خزاناتهم والتحوط لباقي الاسبوع، مطالبا بايجاد برنامج واضح ومعلن لكل منطقة بايام الضخ فيها وان تلتزم شركة التوزيع بالبرنامج.

بدوره، اوضح مدير دائرة التشغيل والصيانة في شركة مياهنا بالرصيفة المهندس محمود منير ان الشكاوى الان قليلة وليست كالسابق حيث تم تأهيل كثير من خطوط الشبكة في لواء الرصيفة وتقليل نسبة الفاقد منها بشكل كبير وتبقت بعض المناطق في جنوب اللواء، كحي الحسين والعراتفة والمشيرفة لم يحصل عليها تحديث حتى الان بسبب عدم وجود تمويل لتغطية مشروعات اعادة التأهيل.

واضاف انه يتم ضخ حوالي 1600 متر مكعب من المياه كل ساعة وحسب البرنامج المعتمد لادوار الضخ لجميع المناطق والذي يتم اعلانه بداية كل عام وينشر في الجريدة الرسمية، وفي حال حدث اي طارىء يستدعي تغيير البرنامج يتم الاعلان عنه بنفس الطريقة ليكون المشترك على علم بمواعيد ضخ المياه، مشيرا الى ان الانقطاعات لا تحدث بشكل كبير وتقتصر فقط في حال انقطاع الكهرباء عن محطات الضخ ويتم معالجتها باسرع وقت وتعويض المنطقة عن ساعات التوقف.

وبين منير ان مصادر التزود بالمياه لمركز التوزيع تأتي من آبار شارع البساتين وآبار وادي القمر وكميات اخرى من عمان والزرقاء، وتخضع هذه المياه لرقابة صارمة من وزارة المياه ووزارة الصحة حيث يجري عليها 120 فحصا للتأكد من مطابقتها للمواصفة الاردنية.-(بترا)