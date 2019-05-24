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الغور الشمالي بلا كهرباء ومواطنون لـ”الغد”: “انصهرنا”

منذ ساعتين

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علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- قال سكان في الغور الشمالي، إنّ التيار الكهربائي انقطع عن جميع المناطق، اليوم الجمعة، بعد تجاوز الحرارة الـ45 مئوية، مهددين بخطوات تصعيدية.

وبلغت اليوم الجمعة ذروة الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة.

وأضاف السكان لـ”الغد”، أنّهم “انصهروا” من الأجواء التي وصفوها بـ”الجهنمية”، مطالبين “من وزارة الأوقاف والمدارس التى تعمل على نظام الطاقة الشمسية بفتحها للمواطنين لحين إعادة التيار الكهربائي لمناطق اللواء، وللحفاظ على صحة المرضى”.

وأشاروا إلى أنّ “عملية الإطفاء والتشغيل غير المبرمجة تسببت بضرر للأجهزة الكهربائية”.

كما نوهوا إلى معاناة بعض المرضى من انقطاع التيار الكهربائي في ظل الحر الشديد.

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