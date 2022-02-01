“انقطاع الكهرباء” يثير أسئلة تعويض المتضررين

رهام زيدان

عمان- ما تزال أزمة انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من المشتركين خلال المنخفض القطبي الأخير الذي أثر على المملكة تلقي بآثارها على الشارع العام وسط مطالبات شعبية بتعويض ملموس عن الاضرار التي لحقت بمن انقطع عنهم التيار.

وشهدت عدد من المناطق تحديدا في العاصفة الثلجية انقطاعات واسعة للتيار تجاوز في بعضها 36 ساعة بحسب مواطنين أكدوا أن أجهزتهم وأطعمتهم تعرضت للتلف مطالبين بتعويض مادي ملموس يساعدهم على تعويض هذه الخسائر.

سعيد احمد كان من بين من انقطع عنهم التيار في منطقة حي نزال لفترة قاربت 36 ساعة متواصلة، وبين ان غالبية الاطعمة في الثلاجة تلفت، وتم القاؤها في سلة المهملات خصوصا اللحوم التي ذاب تجميدها ولم تعد صالحة للاستهلاك.

ويقول إنه وعلى أقل تقدير، يجب على الشركة اعفاؤهم من فاتورة الشهر الحالي، ليشتري “مونة” جديدة بقيمتها بدل تلك التي تم القاؤها في القمامة.

حال اسلام محمد لم يكن أفضل خلال المنخفض حال السكان الذين انتظروه طويلا للاستمتاع بأجوائه، حيث انقطع التيار عنهم لساعات طويلة أدى ايضا لتلف الأطعمة المجمدة “بالفريزر”، عدا عن تلف مدفأة كهربائية، ناهيك عن تعرضهم للبرودة الشديدة لانهم في الأصل يعتمدون بشكل رئيسي على مدافئ الكهرباء.

ولم يقف الحال عند ذلك بل انقطعت الكهرباء مرتين بعد عودتها، وذلك في اليوم الثاني والثالث من بعد انقطاعها أول مرة، حتى “أصبحنا مهيأين نفسيا لانقطاع كل يوم” على حد وصفها، هذا ويضاف إليه سقوط أشجار عالية على حديقة المنزل وأضطروا إلى تقطيعها بمناشير يدوية لفتح طريق يستطيعون المرور منه.

وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة قال في تصريحات له أمام النواب إن انقطاعات الكهرباء التي حدثت أثناء المنخفض الأخير غير مقبولة، وأن الحكومة قررت تكليف لجنة متخصصة فنية محايدة لبحث الانقطاعات وأسبابها، مشددا على أن هناك إجراءات ستتخذ بحق المقصر ضمن أحكام القوانين.

وأوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، بتحويل ملف انقطاع الكهرباء خلال المنخفض الجوي الأخير للقضاء.

في هذا الخصوص، يؤكد الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل، إن الشركة ملتزمة بتعويض المتضررين الذين تلفت لديهم أجهزة من هذا الانقطاع، اما الاضرار الأخرى مثل “الخزين والمواد الغذائية” فهي صعبة الحصر.

وبين ان فكرة الخصم أو الاعفاء من الفواتير، قد تكون غير واردة بالنسبة للشركة المرتبطة بالتزامات أخرى مقابل عوائد فواتير المشتركين.

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أكدت، أنها لن تتهاون مع أي تقصير في تزويد الخدمة للمواطنين بصفتها أولوية قصوى للهيئة.

وقال رئيس الهيئة د. حسين اللبون، إن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحسب اشتراطات الرخص ومعايير الأداء وأحكام القانون للتعامل مع نتائج أداء الجهات العاملة في القطاع خلال فترة المنخفض، خاصة وأن الهيئة سبق وأعلنت رفع الجاهزية القصوى قبل الموعد بوقت كاف.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الأردنيون لتعرفة كهربائية جديدة اعتبارا من الأول من نيسان (ابريل) المقبل بحيث تتضمن تخفيض التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية بالإضافة إلى تخفيض الشرائح المنزلية من سبع إلى ثلاث شرائح.

وارتفع عدد مشتركي التيار الكهربائي العام 2020 بنسبة 2.2 % عن العام الذي سبقه وفقا لأحدث أرقام اصدرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في هذا الخصوص.

وبحسب الهئية بلغ اجمالي المشتركين العام 2020 نحو 2.36 مليون مشتركا من نحو 2.31 مليون مشترك في 2019، فيما بلغ عدد الاشتراكات المنزلية والحكومية في 2.2 نحو 2.05 مليون مقارنة مع نحو 1.99 مليون في 2019.