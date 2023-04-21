انقطاع جزئي في خدمات “سند” لأعمال صيانة

إبراهيم المبيضين

عمان- قالت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة مساء الجمعة، بأن خدمات تطبيق ” سند” الحكومي قد تشهد يوم السبت ( ثاني أيام عيد الفطر ) انقطاعا جزئيا، منبهة مستخدمي التطبيق إلى هذا الانقطاع الذي قد يمتد على مدار اليوم.

وعزت الوزارة الانقطاع الجزئي المرتقب الى ” أعمال صيانة” تجري على التطبيق الذي تسعى الحكومة لتحويله مستقبلا الى مرجعية ومنصة موحدة للحصول على كافة الخدمات الحكومية الالكترونية.

وقالت الوزارة في منشور لها على صفحاتها الرئيسية على منصات التواصل الاجتماعي : ” قد يكون هناك انقطاع جزئي في بعض الخدمات لتطبيق سند خلال يوم غد ولمدة ٢٤ ساعة بسبب أعمال الصيانة”.

ودعت الوزارة المواطنين الى التأكد من تحميل المستندات الرقمية الخاصة بهم في حال رغبتهم في استخدامها خلال فترة الصيانة.

وتطبيق سند هو بوابة للخدمات الحكومية الرقمية في الاردن ، تسمح للمواطنين القيام بإنشاء هوية رقمية لتمكنهم من الوصول إلى مستنداتهم الرقمية الحكومية والحصول على الخدمات الحكومية والوصول إلى سجلاتهم الشخصية، وتوقيع المستندات رقمياً، ودفع الفواتير والعديد من الميزات الأخرى.

ويبلغ عدد مرات تحميل التطبيق حتى اليوم اكثر من ثلاثة ملايين مرة، فيما يقدر عدد مستخدمي الانترنت اليوم باكثر من احد عشرة مليون مستخدم أردني.