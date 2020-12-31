انكماش الاقتصاد الأردني 2.2٪ في الربع الثالث

عمان -الغد- أصدرت دائرة الاحصاءات العامة النتائج الاولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من عام 2020، حيث أظهرت النتائج انخفاضا بلغت نسبته -2.2% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع نمو نسبته 1.9% بالربع الثالث من عام 2019.

أظهرت التقديرات الاولية أن معظم القطاعات الاقتصادية قد حققت تراجعا خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام 2019. وتشير النتائج إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى انخفاض خلال هذه الفترة، حيث بلغت نسبته -9.1%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل انخفاض بلغت نسبته -6.3%، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل بلغت نسبته -4.5%، ثم قطاع الانشاءات بمعدل بلغت نسبته -4.1%، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية بمعدل انخفاض بلغت نسبته -3.2%.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل الانخفاض المتحقق خلال الربع الثالث من عام 2020 والبالغ -2.2%، فقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره -0.57 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره -0.52 نقطة مئوية من إجمالي معدل التراجع المتحقق، وساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره -0.43 نقطة مئوية، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية ساهم بما مقداره -0.40 نقطة مئوية.