صابرين الطعيمات

جرش- قال المهندس خالد العتوم مساعد مدير أشغال جرش إن انهيارا وقع على الطريق الدولي بين عمان وإربد قرب جامعة جرش الأهلية اليوم السبت.

وحضر إلى مكان الانهيار وزير الأشغال يحيى الكسبي ومحافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود وعدد من المعنيين وتقوم الجهات المعنية الآن.

وأغلقت الجهات المعنية تم إغلاق الطريق وتحويل حركة السير لتصبح كالتالي:

– المسرب القادم من اربد باتجاه عمان مغلق، وتم تقسيم المسرب المعاكس ليصبح باتجاهين (كل اتجاه مسرب واحد فقط).

– بالنسبة الى الاليات الثقيلة، تم منعها من المسير على الطريق وتحويلها باتجاه الزرقاء من خلال نقطتين:

• جسر النعيمة باتجاه الزرقاء

• جسر المفرق باتجاه الزرقاء