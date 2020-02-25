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انهيار سور استنادي بالمنطقة الحرفية في السلط بسبب الأمطار

منذ 21 دقيقة
سور -تعبيرية

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 عمان- انهار سور استنادي في المنطقة الحرفية بالسلط،  الثلاثاء، بسبب هطول الأمطار، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمحلات التجارية الواقعة أسفل السور، فيما لم تقع أي إصابات.
وبين مصدر في دفاع مدني البلقاء أن كوادر الدفاع المدني حضرت إلى موقع الانهيار وطوقته، حفاظاً على السلامة العامة .
وكان محافظ البلقاء نايف الهدايات، أوعز قبل نحو أسبوعين بإخلاء عدد من المحلات التجارية في المنطقة الحرفية بالسلط احترازياً، بسبب انهيار جزء من السور الاستنادي ووجود تصدعات في أجزاء منه، حفاظاً على سلامة العاملين في تلك المحلات.(بترا)

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