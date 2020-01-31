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انهيار مدخل جرش الجنوبي بعد انزلاق الكتل الترابية والصخرية

منذ 25 دقيقة

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جرش – إنهار الجزء المتبقي من شارع مدخل جرش الجنوبي، بعد ان اُغلق من قبل محافظ جرش عاطف العبادي، بسبب تصدعه وخطورة انهيارة في اي لحضة الاسبوع الماضي.

وأكد مساعد مدير أشغال جرش خالد العتوم ظهور بعض التشققات بالمنطقة ما يؤشر على انزلاق بعض الكتل الترابية او الصخرية اضافة الى اجزاء من جسم الشارع .

واضاف ان وزير الاشغال العامة يتابع عن كثب هذا الوضع وسيتم طرح عطاء خاص بالموقع بعد تخصيص المبالغ اللازمة من خلال مجلس الوزراء لافتا الى ان الشارع تم اغلاقه كليا امام حركة المرور .

كما ان اغلاق الشارع منذ الأسبوع الماضي خلق ازمة مرورية في مدينة جرش حيث يتابع القادمون الى المدينة او المغادرون سواء من مناطق جرش او محافظة عجلون الى متابعة سيرهم الى دوار مدخل جرش الشرقي شارع المفرق والالتفاف عبر طرق ضيقة لا تستوعب حركة السير الكثيفة بشارع الشلالة باتجاه شارع محافظة عجلون او احياء مدينة جرش الجنوبية والقرى والتجمعات السكانية في غرب جرش .

وناشد سالكو هذه الطرق وزارة الاشغال العامة سرعة العمل وانجاز موقع الغلق واعادة فتحه امام الحركة المرورية.

وارسل نائب مدير شرطة جرش العقيد احمد السعودي دورية لموقع الانهيار للدلالة والارشاد وتعريف سالكي الطريق بالطرق البديلة

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