انهيار منزل في إربد.. ومصدر أمني: لا علاقة للزلزال المدمر

أحمد التميمي

انهار منزل في منطقة الحي الجنوبي بإربد، اليوم الاثنين، فيما قال مصدر أمني إن الحادث بسبب تهالك المبنى وقدمه ولا علاقه للزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا بالحادثة.

وأكد المصدر لـ”الغد” أن “الانهيار جاء بسبب التساقط الغزير للأمطار وأنه لم ينجم عن الانهيار أي إصابات بالأرواح بسبب خلو المنزل من المواطنين”.

واشار إلى أن الزلزال شعر به المواطنون في إربد دون وقوع أي اضرار بشرية أو مادية.

وفيما يتعلق بالمغاره على طريق الشام الدولي في الرمثا، أكد المصدر أنه ناتجة عن الأمطار الغزيرة بعد أن شهد الشارع هبوطات.

وأكد المصدر أنه تم طمر الحفرة من قبل بلدية الرمثا وتم تحويل السير بعد وضع إشارات تحذيرية حفاظا على حياة السائقين.