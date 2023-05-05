انهيار وهم الكهانية

هآرتس

رفيت هيخت 5/5/2023

خلال سنوات كان وهم الكهانية في طبقات مختلفة في وعي الإسرائيليين. وكان بالنسبة لجمهور واسع، أكبر مما نريد الاعتقاد، شاطئ الأمان، البري والمثالي معا. الكهانية حملت في نظر هؤلاء الأشخاص بشرى حاسمة. إمكانية كامنة لانتهاء المعاناة الشرق أوسطية وهي عقبات شريرة مختلفة -منظمات حقوق إنسان، محاكم، وسائل الإعلام، الأثرياء الذين يمسكون بكل ذلك، وكلها تمنع الجمهور الجيد من الوصول لوقف المعاناة.

الأشخاص الضعفاء، العنصريون الذين يتأثرون بالعنف، الأصوليون أو المهووسون بالخلاص على أشكاله، كانوا موجودين دائما، حتى أنهم انتظموا في مجموعات. الجديد الذي جلبته معها سنوات نتنياهو هو أن الكهانية، الى جانب قريبتها العائلية، القومية الدينية المتطرفة، أصبحت تتطبع الى أن استدعيت في نهاية الأمر الى طاولة الحكومة.

التعزز الحالي للكهانية في الواقع الإسرائيلي كان يمكن ملاحظته مثلا في ازدياد العنف ضد العرب واليساريين في فترة الحرب في غزة في 2014 في عملية الجرف الصامد، وفي العام 2021 في عملية حارس الأسوار. حضور الكهانية تم التعبير عنه أيضا في مظاهر ثقافية مثل سيطرة تنظيم “لافميليا” على ملاعب كرة القدم، أو شرعنة أشخاص متطرفين من قبل التيار العام اليميني، بروحية شعبوية آنية لا تقفز عن إسرائيل. المصالح المشتركة المختلفة في معسكر اليمين شجعت حركة سياسية دفعت نحو إخراج الكهانية من الوهم الى الواقع.

بعد أربعة أشهر على تشكيل الحكومة الجديدة فإن كل من له عينان في رأسه، بما في ذلك ايتمار بن غفير الذي يحاول تجنب الموت السياسي الهادئ داخل الحكومة، يشاهد نتائج هذا الالتقاء بين الوهم والواقع. يمكن تلخيص ذلك بأنه “فشل شامل ومستمر في جميع المجالات”. إسرائيل تهاجم مرة تلو الأخرى من جبهات عدة؛ النساء والعرب يقتلون بجموعهم. المجتمع اليهودي منقسم، مصاب ومتنازع؛ الوضع الاقتصادي أصبح تهديدا يقض المضاجع، ليس فقط للفقراء بل أيضا للطبقة الوسطى، ويتوقع أن تزداد حدته كلما بقي الانقلاب النظامي الذي يدفعه الكهانيون قدما على قيد الحياة.

كان يمكن عزو فشل الكهانية الى القدرة الضعيفة لبن غفير، الأزعر المتباكي والمزمن من الدرجة الأولى. ولكن الفشل ليس من نصيب بن غفير فقط. فيمكن ملاحظته أيضا في الهبوط الحاد لمكانة بتسلئيل سموتريتش، الرجل العملي والمقدر من بين الاثنين والذي حظي لفترة طويلة على الرصيد السياسي المؤهل جدا، وأيضا المخيف جدا، والآن إزاء أدائه البائس كوزير للمالية وكممثل لإسرائيل في الخارج، اعتبر أكثر شخص وقح وقليل الوعي. ولم نتحدث بعد عن اوريت ستروك أو الموغ كوهين.

عمليا، الفشل ليس فقط فشل بن غفير أو سموتريتش أو المتطرفين الذين جاؤوا معهما الآن، بل هو أيضا فشل كل كتلة “قوة يهودية”، وفي ضمنها أيضا السياسيين الحريديين، الذين صهروا، بما في ذلك الليكود، أسس كهانية واضحة، وأن دمجهم في الحكم يضر بأمن ورفاه جميع المواطنين.

من المبكر والسريع وغير المسؤول أن نرحب بالخلاص، والإعلان بأن “الحلو يأتي من المر”، مشاعر الكهانية ستواصل العيش. ومن المنطقي أنه في أبعاد مثيرة للذعر، ضارة وحتى خطيرة، أيضا بعد أن واصل حتى الآن قلائل التأييد لبن غفير في الاستطلاعات، سيدركون أنه نوع من الخدعة.

ولكن حتى الآن يمكن المخاطرة والقول إن بث وهم الكهانية أسهم في ترميم المعسكر الديمقراطي. بفضل مشاركة الكهانيين في الحكم، فإن الديمقراطيين توقفوا عن الخوف منهم لأنهم شاهدوا ما الذي يمكنهم فعله في الحياة نفسها، وبهذا سلبوهم أكسجين زعرنتهم، وهذا ما يعرفه اليهود والعرب، اليساريون واليمينيون، المتدينون والعلمانيون.