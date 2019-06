اوجيري يُحدد موقفه النهائي مع رابتورز !

لوس انجليس – تعهد ماساي أوجيري رئيس نادي تورونتو رابتورز ، المتوج للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ، بالبقاء مع النادي للمنافسة على لقب جديد ، مشيرا إلى قناعته ببقاء نجم الفريق كواهي لينارد أيضا.

وقال المسؤول النيجيري الجذور في مؤتمر صحافي لختام الموسم في تورونتو : “أحب المكان هنا ، عائلتي تحب المكان ، زوجتي تحب المدينة وهذا مهم جداً ، أنا موجود هنا”.

ويبقى من عقد أوجيري مع تورونتو مدة سنتين ، لكن شبكة “اي أس بي أن” أشارت مطلع الشهر الحالي إلى أن واشنطن ويزاردز يطارده محاولا إغرائه بحصة في النادي.

The Maple Leafs will win a Stanley Cup, Masai Ujiri guarantees it. pic.twitter.com/0BzCUTjI1j

— Sportsnet (@Sportsnet) June 25, 2019