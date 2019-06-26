اوجيري يُحدد موقفه النهائي مع رابتورز !

لوس انجليس – تعهد ماساي أوجيري رئيس نادي تورونتو رابتورز ، المتوج للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ، بالبقاء مع النادي للمنافسة على لقب جديد ، مشيرا إلى قناعته ببقاء نجم الفريق كواهي لينارد أيضا.

وقال المسؤول النيجيري الجذور في مؤتمر صحافي لختام الموسم في تورونتو : “أحب المكان هنا ، عائلتي تحب المكان ، زوجتي تحب المدينة وهذا مهم جداً ، أنا موجود هنا”.

ويبقى من عقد أوجيري مع تورونتو مدة سنتين ، لكن شبكة “اي أس بي أن” أشارت مطلع الشهر الحالي إلى أن واشنطن ويزاردز يطارده محاولا إغرائه بحصة في النادي.

The Maple Leafs will win a Stanley Cup, Masai Ujiri guarantees it. pic.twitter.com/0BzCUTjI1j — Sportsnet (@Sportsnet) June 25, 2019

وتُعد أبرز تحديات أوجيري ، هي الحفاظ على نجم الفريق كواهي لينارد ، الذي يتجه الى تفعيل بند فسخ عقده ليصبح لاعبا حرا مع إمكانية التوقيع معه مجددا ، حيث سيصبح لينارد لاعبا حرا في تموز/يوليو المقبل، ما سيسمح له بتوقيع عقد جديد بشروط أفضل بكثير إن كان مع تورونتو أو أي فريق آخر، وذلك في ظل الحديث عن أنه سيتقاضى الموسم المقبل راتبا سنويا قدره 21.3 مليون دولار.

وعبّر أوجيري عن ثقته في بقاء لينارد المتوج سابقا باللقب مع سان انتونيو سبيرز، حتى اذا فعل بند فسخ عقده ، بالقول : “سننتظر ، هو لاعبنا ونجم كبير، نحن نقارب الأمور بطريقة استعادة الجميع في الفريق ، هذه اولوية لنا”.

وأصبح تورونتو اول فريق كندي يحرز اللقب الأمريكي بعد تغلبه على غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في سلسلة الدور النهائي. (أ ف ب)