“اورانج” تدعم “صقور النشامى” في الطريق إلى الصين – فيديو

عمان – الغد – ثمّن رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة، محمد عليان، الدعم المتواصل الذي تقدّمه شركة الإتصالات الأردنية “اورانج” لأسرة اللعبة والمنتخب الوطني الأول على حد سواء، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته “اورانج” في مقرّها اليوم الإثنين، لإعلان اتفاقية الرعاية لـ “صقور النشامى” الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2019 في الصين، خلال الفترة الممتدة من 31 آب (اغسطس) وحتى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

وأكد عليان على أن توقيع الاتفاقية يُعد تجسيداً حقيقياً للشراكة مع “اورانج”، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ليست بجديدة على شركة أورانج، وأن اللاعبون لن يبخلوا على أنفسهم وعلى الأردنيين بتقديم كل ما لديهم من اجل رفع اسم الأردن عالياً.