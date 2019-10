اوساكا تختار الجنسية اليابانية في اولمبياد طوكيو 2020

طوكيو – اختارت نجمة كرة المضرب ناومي أوساكا تمثيل اليابان في أولمبياد طوكيو 2020 بدلا من الولايات المتحدة الاميركية، بحسب ما ذكرت قناة “ان اتش كي” اليابانية الخميس.

وقالت اوساكا المولودة من أم يابانية وأب هايتي، للقناة انها اكملت الخطوات الادارية للحصول على الجنسية اليابانية قبل عيد ميلادها الاسبوع المقبل.

وتفرض القوانين اليابانية على أي مواطن يملك جنسية ثانية مع اليابانية اختيار واحدة منهما قبل بلوغه الثانية والعشرين، وبالتالي قررت التخلي عن جنسيتها الاميركية.

Naomi Osaka says she'll give up her US citizenship to represent Japan at next year's Olympics in Tokyo.

