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اوساكا تختار الجنسية اليابانية في اولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين

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طوكيو – اختارت نجمة كرة المضرب ناومي أوساكا تمثيل اليابان في أولمبياد طوكيو 2020 بدلا من الولايات المتحدة الاميركية، بحسب ما ذكرت قناة “ان اتش كي” اليابانية الخميس.

وقالت اوساكا المولودة من أم يابانية وأب هايتي، للقناة انها اكملت الخطوات الادارية للحصول على الجنسية اليابانية قبل عيد ميلادها الاسبوع المقبل.

وتفرض القوانين اليابانية على أي مواطن يملك جنسية ثانية مع اليابانية اختيار واحدة منهما قبل بلوغه الثانية والعشرين، وبالتالي قررت التخلي عن جنسيتها الاميركية.

وقالت حاملة لقب بطولتين في الغراند سلام خلال مقابلة في طوكيو: “تمثيل اليابان في الالعاب الاولمبية يمنحني شعورا جميلا، أعتقد أنني ساكون قادرة على توظيف المزيد من مشاعري باللعب من أجل فخر البلاد”.

وبرغم خشيتها من التوقعات الزائدة، قالت اوساكا انها ستحاول نيل الذهبية، حيث تُعد اوساكا شخصية رياضية شهيرة تطاردها شركات الإعلانات في اليابان وتتابع وسائل الإعلام تفاصيل مشاركاتها، خصوصا عندما تكون متواجدة في البلاد، لكنها واجهت مشكلات حول جذورها المزدوجة في دولة متجانسة عنصريا إلى حد ما، فضلا عن التدقيق في عدم اتقانها الجيد للغة اليابانية، فيما يرى آخرون ان هذا الامر يعزز سحرها. ويمكن ان يواجه الاطفال المختلطون إجحافا في اليابان، برغم التغير الحاصل في تفكير الجيل الجديد.

وأصبحت أوساكا اول يابانية تفوز في بطولة كبرى العام الماضي بعد فوزها على الاميركية سيرينا وليامس في نهائي فلاشينغ ميدوز. (أ ف ب)

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