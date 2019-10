اوساكا: كرة المضرب “ليست علم صواريخ”

باريس – – رأت اليابانية ناومي أوساكا بعد بلوغها دور الـ16 في دورة بكين الصينية الثلاثاء، أن تدريب والدها لها هو أقرب الى “حنين”، كاشفة أن إحدى عباراته المفضلة لها هي التأكيد أن كرة المضرب “ليست علم صواريخ”.

واستغنت المصنفة الأولى عالميا سابقا والبالغة من العمر 21 عاما، عن مدربين اثنين هذه السنة، ثم اعتمدت على والدها الهايتي ليونار فرانسوا للاشراف عليها.

Naomi Osaka on her father as coach: “He's always been around, but he's been in the shadows for the most part. I would say he is a person that knows my game the most. He’s the person that knows the trigger words, whether good or bad. It's been very nostalgic.” #ChinaOpen pic.twitter.com/H4OZyqxWyg

