اوساكا وبرايدي وجها لوجه في النهائي بذكريات نيويورك

ملبورن – “الناس لا يتذكرون الوصيف”. هذه كانت كلمات اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة عالميًا قبل مباراتها المرتقبة في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب امام الاميركية جنيفر برايدي السبت في مواجهة تحمل ذكريات من لقائهما الاخير في نيويورك.

تبحث أوساكا عن لقبها الرابع في البطولات الكبرى بعد فلاشينغ ميدوز الاميركية 2018 و2020 وأستراليا 2019، في حين تشارك برايدي المصنفة 24 عالميًا للمرة الاولى في نهائي بطولة كبرى.

سبق أن التقت اللاعبتان في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز في نيويورك العام الماضي في إحدى أجمل مباريات الموسم انتهت لصالح اليابانية 7-6 (7-1)، 3-6 و6-3 في طريقها الى اللقب.

ووصفت أوساكا في وقت سابق من بطولة استراليا تلك المباراة في نيويورك امام برايدي بأنها “واحدة من أفضل مباراتين في مسيرتي”، ما ينذر بمواجهة مرتقبة بين اللاعبتين.

وقالت اليابانية (23 عامًا) “بعد أن لعبت ضدها في نيويورك، كنت أدرك أنها ستبلي حسنًا”.

أما بالنسبة لبرايدي، فشكلت تلك المواجهة منعطفًا في مسيرتها، إذ كانت حينها تحتل المركز 41 في التصنيف العالمي ووصلت الى البطولة بعد لقب اول ضمن منافسات رابطة المحترفات في “توب شيلف اوبن” في ليكزينغتون، قبل ان تبلغ نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الاولى.

ورغم الخسارة، الا ان ابنة ال25 عامًا غادرت نيويورك بإيمان وطموح أكبر.

وقالت الاميركية “لدي الثقة من تلك المباراة التي خضتها امام ناومي في نصف النهائي. أعتقد أن هذه المواجهة ربما غيّرت حياتي ونظرتي الى الطريقة التي يجب أن أخوض بطولات الغراند سلام”.

وتابعت “عندما أدخل ارض الملعب، لن تتفوق عليّ. لن تلعب كرة مضرب مدهشة قد تمنعني من فرض أسلوبي. عندما أدخل ارض الملعب، أدخل بعقلية أنني لست أقل منها. لدي فرصة للفوز”.

وأقصت أوساكا المخضرمة سيرينا وليامس في نصف النهائي بفوزها 6-3 و6-4 لتنهي محاولة أخرى للأميركية في مسعاها لمعادلة الرقم القياسي في عدد البطولات الكبرى لدى السيدات (24) المسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت.

وتسعى اليابانية لتصبح أول لاعبة منذ اليوغوسلافية-الاميركية مونيكا سيليس (1990-1991) تفوز بأول أربع مباريات نهائية في بطولات الغراند سلام شاركت بها.

وقالت اوساكا التي لم تخسر اي مباراة بعد تجاوزها الدور الرابع في البطولات الكبرى “لدي هذه العقلية أن الناس لا يتذكرون الوصيف. أعتقد أنني أقاتل بقوة أكبر في المباريات النهائية”.

ولكن للمرة الاولى في مسيرتها، ستدخل اوساكا نهائي الغراند سلام كلاعبة أكثر خبرة، إذ حققت القابها الثلاثة الاولى امام وليامس، التشيكية بترا كفيتوفا والبيلاروسية فيكتوريا ازارنكا.

ورأت اليابانية التي تدخل المواجهة بعد سلسلة من 20 انتصارًا متتاليًا تمتد منذ العام الماضي “أشعر وكأن الخبرة مهمة لأنه يمكنك التفكير بالأشياء التي تعتقد أنك لم تؤديها بشكل جيد في الماضي”.

وستكون هذه المواجهة الرابعة التي تجمع اوساكا وبرايدي، لكن الاولى خارج الأراضي الاميركية، حيث تتفوق اليابانية بمواجهتين لواحدة، إذ فازت الاميركية باللقاء الاول في دورة “نيو برونفيلز” 2014 في فئة الناشئات، قبل ان تفوز أوساكا في دورة تشارلستون 2018 وفلاشينغ ميدوز 2020 ضمن منافسات رابطة المحترفات.

وتعتقد اوساكا انها باتت أشرس في أدائها منذ آخر مواجهة جمعتهما، ما سيكون مهمًا امام الاميركية التي تتمتع بإرسالات قوية.

وقالت “ألعب بطريقة مختلفة قليلا الآن. أعتقد أني أصبحت أرد الارسالات بطريقة أفضل. لا يمكنني ان أبني كل شيء على تلك المباراة ولكن بالتأكيد يمكن الرجوع اليها”.

وتخوض برايدي النهائي الاول لها في الغراند سلام بعد أن خضعت عند وصولها الى استراليا لحجر صحي لمدة 14 يومًا، حيث لم تتمكن من الخروج من غرفتها للتدرب في حين حصل لاعبون ولاعبات آخرون على فرصة الخروج لبضع ساعات من أجل التمارين.

لم تواجه في طريقها الى النهائي أي لاعبة أعلى منها في التصنيف بعد خروج كل من مواطنتها صوفيا كينين حاملة اللقب والرابعة عالميا والأسترالية آشلي بارتي الاولى عالميا اللتين اوقعتهما القرعة في مسارها.

ولم تخسر برايدي أي مجموعة منذ انطلاق البطولة حتى الدور نصف النهائي الذي تخطته بصعوبة امام التشيكية كارولينا موتشوفا 6-4، 3-6 و6-4.

وتدرك الاميركية، الفائزة بلقب واحد في مسيرتها الاحترافية، المواجهة التي تنتظرها امام لاعبة لطالما اعتقدت انها ستصبح نجمة يومًا ما.

وقالت “كبرنا ونحن نلعب في دورات محلية للناشئات في فلوريدا. أتذكر عندما كنت العب ضدها وأقول +يا للروعة، ترد الكرات بقوة. ستكون لاعبة جيدة. لديها شيء مميز”.

وباتت برايدي التي “لم تحب حقًا” التنس عندما كانت مراهقة قبل ان يتغير ذلك مع دخولها الكلية، أكثر ايمانًا بنفسها منذ نجاحها في نيويورك الموسم الفائت، لكنها أكدت أن بلوغ نهائي الغراند سلام سيكون تجربة جديدة.

وقالت “لا أعرف ما الذي سأشعر به السبت. ستكون هنالك لحظات ونقاط واشواط أفكر خلالها +يا للروعة، قد يكون هذا لقبي الاول في الغراند سلام”.

وحاولت تخفيف الضغط عن نفسها قائلة “ألعب ضد ناومي، لذا على الورق ليس لدي شيء أخسره. لقد فازت ببطولات غراند سلام، تصنيفها أعلى مني، وفازت عليّ في آخر مواجهة جمعتنا”. -(أ ف ب)